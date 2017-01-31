В Хабаровске сотрудница мебельной фирмы "наварилась" на клиентке

В дальневосточной столице правоохранители задержали работницу мебельной фирмы. Женщину подозревают в мошенничестве — из-за неё клиентка потеряла 135 тысяч рублей. После того как в ситуацию вмешались правоохранители, сотрудница предприятия стала фигуранткой уголовного дела.

В полицию обратилась жительница Индустриального района Хабаровска. Со слов заявительницы, в одной из местных фирм она заказала кухонный гарнитур. Клиентка оплатила заказанную мебель в полном объёме, но в установленные сроки организация не выполнила условия договора. Жительница краевой столицы оценила ущерб в 135 тысяч рублей и написала заявление в правоохранительные органы.

Стражи порядка задержали подозреваемую — 34-летнюю сотрудницу предприятия. На допросе она призналась, что после того, как клиентка заключила договор, злоумышленница выбросила документ, а полученные деньги потратила на личные нужды. Как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, по факту мошенничества правоохранители возбудили уголовное дело. Фигурантку отпустили под подписку о невыезде. Полицейские проверяют, не была ли подозреваемая причастна к другим подобным преступлениям.

Подобные случаи регулярно происходят на разных предприятиях в регионе. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», новую сотрудницу продуктового магазина в краевой столице заподозрили в краже денег из кассы. На допросе девушка призналась, что несколько дней клала разные суммы себе в карман. А продавец салона сотовой связи похитил два гаджета со своего места работы. Один из них он успел продать, а второй полицейские вернули владельцу.