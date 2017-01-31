Игрок "СКА-Нефтяника" обеспечил сборной России победу над Казахстаном

Национальная команда России по хоккею с мячом провела первый матч на чемпионате мира в Швеции. Встреча со сборной Казахстана завершилась уверенной победой подопечных Сергея Мяуса — 9:2. Весомый вклад в успех внёс игрок хабаровского «СКА-Нефтяника» Артём Бондаренко — нападающий отправил в ворота соперников четыре мяча.

Голом в составе российской сборной отметился ещё один «армеец» — Юрий Шардаков. Дважды брешь в воротах казахстанской команды сделал Евгений Иванушкин, также цель точно поразили Алан Джусоев и Янис Бефус.

Как сообщил Сергей Мяус пресс-службе федерации хоккея с мячом России, игровое время получили все заявленные на матч хоккеисты, за исключением Романа Черных. По ходу встречи главный тренер проводил ротацию в защите, в игре пробовали «бортовиков», два тайма команда провела по разным схемам.

Сегодня, 31 января, сборная России сыграет с национальный командой Финляндии. Встреча чемпионов и вице-чемпионов мира прошлого года начнётся в 18:00 по московскому времени. Сейчас дружина Сергея Мяуса занимает первое место в группе A, опережая Швецию по дополнительным показателям. Турнир проходит в Сандвикене с 29 января по 5 февраля.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что в состав сборной России вошли семь игроков «СКА-Нефтяника». «Армейцы» впервые получили столько мест в национальной команде. Ещё один представитель клуба из дальневосточной столицы Эрик Сэфстрём защищает цвета сборной Швеции.