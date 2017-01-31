Комсомольчанина поймали в магазине с похищенными утюгом и сковородой

Сегодня вторник, 31 января 2017 года, 12:56
Во Владивостоке женское ДТП привело к больничной койке
Во Владивостоке женское ДТП привело к больничной койке
В центре Хабаровска дорожному движению помешала горящая маршрутка
В центре Хабаровска дорожному движению помешала горящая маршрутка
В Приморье пьяный водитель грузовика протаранил машины на автостоянке
В Приморье пьяный водитель грузовика протаранил машины на автостоянке
Глава МЧС России вновь посетит Приморье
Глава МЧС России вновь посетит Приморье
Приморцам обещают волны тепла и холода
Приморцам обещают волны тепла и холода
Регионы:


Популярное
вчера, 14:52
Банк жены приморского экс-губернатора Сергея Дарькина обокрали хакеры
вчера, 14:45
Глава Приморья обратится в правительство РФ по поводу "ЭРЫ-ГЛОНАСС"
вчера, 13:27
Во Владивосток прибыл полпред президента Юрий Трутнев
вчера, 18:10
Приморские бабули посадили на кол медведя и зайца
вчера, 15:13
Пятизвёздочную гостиницу Hyatt во Владивостоке решили не продавать
вчера, 17:22
#Находка_задыхается: приморцы против открытых угольных терминалов
вчера, 16:45
Популярные школы Хабаровска набрали первоклашек за один день
сегодня, 07:05
Часть Владивостока сегодня останется без света
вчера, 18:01
Во Владивостоке наказали корейскую "Шиллу"
вчера, 13:21
В Уссурийске сотни таксистов простились с погибшим коллегой

Обсуждаемое
вчера, 14:45
22

Глава Приморья обратится в правительство РФ по поводу "ЭРЫ-ГЛОНАСС"
вчера, 17:22
9

#Находка_задыхается: приморцы против открытых угольных терминалов
вчера, 14:52
7

Банк жены приморского экс-губернатора Сергея Дарькина обокрали хакеры
вчера, 13:27
6

Во Владивосток прибыл полпред президента Юрий Трутнев
вчера, 18:10
5

Приморские бабули посадили на кол медведя и зайца
вчера, 15:15
5

В Пожарском районе от капкана погибла молодая тигрица
вчера, 15:35
3

Хабаровчанин озвучил протест пропаганде гомосексуализма в соло-пикете
вчера, 14:23
2

Многодетные семьи Владивостока получили участки около "Фетисов-Арены"
сегодня, 08:51
1

Глава МЧС России вновь посетит Приморье
сегодня, 10:11
1

Лучшим рыбаком Артёма оказалась женщина
Народный топ новостей

Гость
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей 27.01.2017
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей

Актуально
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень полчаса назад
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева вчера, 16:21
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева
ГК "ИНТАЛЕВ" сделала важное заявление для бизнеса Дальнего Востока вчера, 09:40
ГК "ИНТАЛЕВ" сделала важное заявление для бизнеса Дальнего Востока


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 864



Система Orphus

Комсомольчанина поймали в магазине с похищенными утюгом и сковородой

Комсомольчанина поймали в магазине с похищенными утюгом и сковородой
Он прятал товары под своей курткой и уходил с ними в течение двух недель
только что
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Комсомольске стражи правопорядка поймали с поличным злоумышленника, который систематически похищал товары из магазина. Он оставался безнаказанным в течение двух недель, пока один из работников не обратился к стражам правопорядка за помощью.

В дежурную часть городского отдела полиции поступило заявление от сотрудника магазина на улице Кирова. Он рассказал, что из торгового павильона кто-то похитил несколько предметов посуды и бытовой техники. При исследовании записей с камер видеонаблюдения правоохранители установили, что в течение двух недель практически каждый день неизвестный приходил в магазин и, убеждаясь, что за его действиями никто не наблюдает, прятал чужое имущество под свою куртку, после чего скрывался.

Когда злоумышленник снова пришёл в магазин, стражи правопорядка задержали его с поличным. Под верхней одеждой 32-летнего местного жителя они нашли утюг и сковороду. На допросе мужчина объяснил, что похищенное имущество он продал неизвестному, а деньги потратил на алкоголь и продукты питания. Раньше у злоумышленника уже были проблемы с законом. Теперь, как сообщает пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю, он стал фигурантом нового уголовного дела.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о похожих случаях. Так, житель краевой столицы систематически воровал автомобильные детали, чтобы торговать ими. Полицейские обнаружили у него дома целый склад промаркированных полотен и зеркальных блоков. А другой злоумышленник из Хабаровска в течение двух месяцев понемногу воровал детали с заброшенного железнодорожного тупика и сдавал их в металлолом.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru