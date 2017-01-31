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Логотип чемпионата мира по бенди в Хабаровске разработают к марту

Логотип чемпионата мира по бенди в Хабаровске разработают к марту
В городе началась подготовка к турниру
16 минут назад
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В дальневосточной столице стартовала подготовка к проведению чемпионата мира по хоккею с мячом. Состязания пройдут в арене «Ерофей» в январе 2018 года. Специалисты уже занялись разработкой брендбука, официального сайта и логотипа турнира. Завершить эту работу они планируют к концу февраля.

Сейчас краевое министерство физической культуры и спорта подготавливает документы, чтобы определить оргкомитет турнира. Его возглавит губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт, главой исполнительной дирекции станет руководитель арены «Ерофей» Сергей Гришин, а само спортивное сооружение получит статус оператора соревнований.

«Мы не пойдём по старому пути, будем всё по-другому. Постараемся превзойти себя. Сейчас уже думаем над тем, какие будут талисманы чемпионата. Не исключено, что сделаем красивый камбэк Тоши и Ероши. Я бы всё поменял, кроме талисманов, они были чудесные», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» заместитель министра физической культуры и спорта Хабаровского края Дмитрий Чикунов.

В начале лета оргкомитет и министерство начнут работу с контрагентами, которые обеспечат инфраструктуру чемпионата. В это же время стартует работа с волонтёрами. Кроме этого, запустят рекламные и развлекательные мероприятия, посвящённые предстоящему турниру.

Как писало агентство, решение о проведении чемпионата мира в дальневосточной столице приняли 17 января в Москве на межведомственном совещании по проведению в Российской Федерации крупных спортивных международных мероприятий. Презентацию региона в качестве площадки для масштабных соревнований провели зампред правительства Хабаровского края Александр Федосов и президент Международной федерации бенди (FIB) Борис Скрынник.

Краевая столица дважды проводила у себя чемпионат мира по хоккею с мячом — в 1981 и 2015 годах. В первый раз сборная России на льду стадиона имени Ленина стала второй, уступив национальной команде Швеции, а через 34 года в арене «Ерофей» обыграла в финале «викингов» со счётом 5:3.

 
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