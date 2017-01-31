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В центре Хабаровска дорожному движению помешала горящая маршрутка

В центре Хабаровска дорожному движению помешала горящая маршрутка
Транспортное средство вспыхнуло на улице Дзержинского
20 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: группа "ВКонтакте" "Типичный Хабаровск"; видео: группа "ВКонтакте" "Типичный Хабаровск"

В краевой столице сегодня утром, 31 января, в центре города загорелась маршрутка. Транспортное средство вспыхнуло на улице Дзержинского, на спуске с Муравьёва-Амурского к Уссурийскому бульвару. Судя по фотографиям, которые прислал читатель в группу «Типичный Хабаровск» в социальной сети «ВКонтакте», пожар охватил автобус маршрута № 83.

В Интернете горожане сообщают, что маршрутка ещё горит. Однако, согласно официальным данным от главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, пожарные ликвидировали возгорание в 9:45.

 

«В 9:29 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступила информация о том, что на место возгорания на улице Дзержинского выехали спасатели. В 9:33 пожар был локализован, в 9:45 — полностью ликвидирован. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров. К тушению привлекались две единицы техники и восемь человек личного состава. Автобус был пустой, без пассажиров. Водитель не пострадал», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник пресс-службы главного управления МЧС по региону Анастасия Котова.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», днём ранее в дальневосточной столице произошёл пожар рядом с автозаправкой. Пожарные успели прибыть на место происшествия до того, как возникла опасность для всех находящихся поблизости людей. Кабина фуры сгорела практически полностью, водитель не пострадал.

 
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