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Прокуратура требует поставить забор вокруг бикинской школы

Прокуратура требует поставить забор вокруг бикинской школы
Учебное заведение, вопреки законодательству, ничем не огорожено
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Бикинский городской прокурор в судебном порядке потребовал оградить территорию одного из общеобразовательных учреждений. Сотрудники надзорного ведомства проверили, как исполняют требования законодательства в школе № 5 и выявили нарушения.

Городская прокуратура установила, что территория учебного заведения лишь частично скрыта забором. Целостного ограждения по всему периметру нет. Таким образом, вход на территорию школу остаётся свободным. Выявленные факты свидетельствуют о нарушении прав учащихся на охрану жизни и здоровья, а также на безопасные условия во время образовательного процесса.

По результатам проверки прокурор направил в Бикинский городской суд исковое заявление о возложении обязанности на администрацию образовательного учреждения оградить прилегающую территорию в соответствии с требованиями санитарных правил и норм (СанПиН).

«Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объёме. Решение суда в законную силу ещё не вступило», — сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Установка оград на территории школ далеко не всегда означает соблюдение норм безопасности. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало, что жители дома № 92а по улице Павла Морозова в дальневосточной столице перекрыли дорогу к школе учащимся Краевого центра образования. Они возвели забор, который преграждает прямой доступ к образовательному учреждению. Дети идут в обход или перелезают через ограждения. После очередного штурма преграды рваную рану ноги получил восьмиклассник. Решить этот вопрос с собственниками жилья руководство КЦО не может больше года.

 
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