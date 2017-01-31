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В Хабаровске возле автозаправки загорелась кабина фуры

В Хабаровске возле автозаправки загорелась кабина фуры
Пожар удалось полностью ликвидировать только к вечеру
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа", dtp_khv; видео: dtp_khv

В дальневосточной столице возле автозаправочной станции вспыхнула огнём фура. По словам очевидцев, стихия уничтожила кабину водителя буквально за 10-15 минут. Внутри никого не было, но ситуация усугубилась тем, что пожар возник недалеко от бензоколонок — это создавало опасность для всех находящихся рядом людей. Потушить разбушевавшийся огонь без спецтехники было сложно, и работники расположенного вблизи места возгорания автосервиса вызвали спасателей.

«Информация о происшествии поступила в 14:45. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, горели обшивка кузова и стеллажи внутри. В тушении принимали участие две единицы техники и восемь человек личного состава. Возгорание было полностью ликвидировано в 20:40. Погибших и пострадавших нет», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» сотрудник пресс-службы главного управления МЧС по краю Анастасия Котова.

Видео с места происшествия появилось в аккаунте dtp_khv в социальной сети Instagram. В воздух поднялся столб густого чёрного дыма, и очевидцы старались поскорее покинуть территорию. Судя по снятым кадрам, от кабины в результате возгорания не осталось практически ничего.

«Чо у магистрального тягача в баке взорваться может? Они все дизельнве. И насчёт страховки: вам водитель сам сказал что машина застрахована от пожара или это голос свыше нашептал? У любого автомобиля в салоне должен быть огнетушитель и моральная обязанность любого водителя применить его в такой ситуации. Если нет, то выкиньте в помойку свои водительские удостоверения», — написал под фотографией пользователь Instagram akkanakh (орфография и пунктуация пользователей здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«а если в кабине канистра с бензином...Еще и пластмасовая? Многие возят…» — предположил zalug.84.

«есть понятие "потушить" а есть "замедлить (или вообще остановить) распространение огня. Так вот порошковых огнетушителей на 1-2 литра с десяток (а минимум только машин в течение пяти минут проезжает через этот участок) хватило бы чтобы если не потушить, то хотя бы сдержать огонь на уровне капота», — объяснил akkanakh.

 
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