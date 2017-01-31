Снегоходы в Хабаровском крае попадут под проверку

С 1 февраля в Хабаровском крае стартует профилактическая операция «Снегоход». В течение двух месяцев специалисты Гостехнадзора будут проверять состояние техники и наличие регистрации. Специалисты также не обойдут стороной квадроциклы и другую самоходную технику в местах массового отдыха жителей.

«Количество снегоходов ежегодно увеличивается, но только часть из них регистрируется в установленном порядке. Поэтому проверки проходят ежегодно в период наиболее массового использования самоходной техники», — рассказал заместитель начальника управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства края Дмитрий Савченко.

Для управления снегоходом необходимо иметь специальное удостоверение и навыки вождения. За нарушения водитель понесёт наказание: его могут лишить прав на срок от трёх до шести месяцев, либо оштрафовать на сумму от 100 до 300 рублей, а должностных лиц — от 100 до тысячи рублей. За отсутствие регистрации на снегоход или квадроцикл штраф будет серьёзнее— от 1,5 тысячи до двух тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в прошлом году за время проведения операции «Снегоход» инспекторы Гостехнадзора в Хабаровском крае проверили 477 снегоходов и других самоходных машин. Тогда специалисты зафиксировали 320 нарушений.