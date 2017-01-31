В центре Хабаровска пять домов остались без холодной воды

Из-за порывов её отключили и в доме на улице Суворова

В дальневосточной столице утро без холодной воды встретили жители пяти домов на улице Комсомольской — №№ 85, 85а, 90, 96 и 104. В аналогичной ситуации оказались и жильцы дома № 28 по улице Суворова. Воду им перекрыли из-за порывов. Кроме того, в доме № 45в на улице Гамарника временно отключили горячее водоснабжение — причиной этому также стал порыв на линии.

По информации Единой городской диспетчерской службы, сегодня утром в Хабаровске не работает 100 лифтов. По данным за понедельник, на дорогах города работало 88 единиц техники предприятий благоустройства. Ещё 32 машины вышли в ночную смену. За сутки с улиц убрали 1644 кубометра снега, а также высыпали на проезжую часть 69,4 тонны реагента и песчано-соляной смеси. Эвакуаторы убрали 21 автомобиль нарушителей парковки.

Кроме того, за минувшие сутки в дальневосточной столице произошло 42 дорожно-транспортных происшествия и шесть пожаров. Скорую помощь вызвали 748 хабаровчан.

Утром 31 января на маршруты вышла 641 единица общественного транспорта. Среди них 40 трамваев, 22 троллейбуса и 579 автобусов.