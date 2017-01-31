В центре Хабаровска пять домов остались без холодной воды

Сегодня вторник, 31 января 2017 года, 09:38
Глава МЧС России вновь посетит Приморье
Глава МЧС России вновь посетит Приморье
Приморцам обещают волны тепла и холода
Приморцам обещают волны тепла и холода
Во вторник в Хабаровске сохранится ветреная погода
Во вторник в Хабаровске сохранится ветреная погода
Приморские бабули посадили на кол медведя и зайца
Приморские бабули посадили на кол медведя и зайца
Хабаровский край получит 70 миллионов рублей от Минобрнауки России
Хабаровский край получит 70 миллионов рублей от Минобрнауки России
Регионы:


Популярное
вчера, 14:52
Банк жены приморского экс-губернатора Сергея Дарькина обокрали хакеры
вчера, 10:31
Выходные в Приморье: снегопад, аварии и утонувший "Лексус"
вчера, 11:28
Многие приморцы больше не увидят ОДН в своих квитанциях
вчера, 11:40
Сразу два амурских тигра вышли к людям в Приморье
вчера, 14:45
Глава Приморья обратится в правительство РФ по поводу "ЭРЫ-ГЛОНАСС"
вчера, 13:27
Во Владивосток прибыл полпред президента Юрий Трутнев
вчера, 18:10
Приморские бабули посадили на кол медведя и зайца
вчера, 11:05
Жители Находки включились в новый этап борьбы с угольной пылью
вчера, 15:13
Пятизвёздочную гостиницу Hyatt во Владивостоке решили не продавать
вчера, 16:45
Популярные школы Хабаровска набрали первоклашек за один день

Обсуждаемое
вчера, 14:45
20

Глава Приморья обратится в правительство РФ по поводу "ЭРЫ-ГЛОНАСС"
вчера, 17:22
9

#Находка_задыхается: приморцы против открытых угольных терминалов
вчера, 14:52
7

Банк жены приморского экс-губернатора Сергея Дарькина обокрали хакеры
вчера, 13:27
6

Во Владивосток прибыл полпред президента Юрий Трутнев
вчера, 11:05
5

Жители Находки включились в новый этап борьбы с угольной пылью
вчера, 11:40
5

Сразу два амурских тигра вышли к людям в Приморье
вчера, 18:10
4

Приморские бабули посадили на кол медведя и зайца
вчера, 15:15
4

В Пожарском районе от капкана погибла молодая тигрица
вчера, 10:31
3

Выходные в Приморье: снегопад, аварии и утонувший "Лексус"
вчера, 10:22
2

Губернатор Приморья отправится в сквер на улицу Бестужева
Народный топ новостей

Гость
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей 27.01.2017
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей

Актуально
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева вчера, 16:21
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева
ГК "ИНТАЛЕВ" сделала важное заявление для бизнеса Дальнего Востока вчера, 09:40
ГК "ИНТАЛЕВ" сделала важное заявление для бизнеса Дальнего Востока
Новый год – новые условия лизинга! 23.01.2017
Новый год – новые условия лизинга!


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 856



Система Orphus

В центре Хабаровска пять домов остались без холодной воды

В центре Хабаровска пять домов остались без холодной воды
Из-за порывов её отключили и в доме на улице Суворова
18 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице утро без холодной воды встретили жители пяти домов на улице Комсомольской — №№ 85, 85а, 90, 96 и 104. В аналогичной ситуации оказались и жильцы дома № 28 по улице Суворова. Воду им перекрыли из-за порывов. Кроме того, в доме № 45в на улице Гамарника временно отключили горячее водоснабжение — причиной этому также стал порыв на линии.

По информации Единой городской диспетчерской службы, сегодня утром в Хабаровске не работает 100 лифтов. По данным за понедельник, на дорогах города работало 88 единиц техники предприятий благоустройства. Ещё 32 машины вышли в ночную смену. За сутки с улиц убрали 1644 кубометра снега, а также высыпали на проезжую часть 69,4 тонны реагента и песчано-соляной смеси. Эвакуаторы убрали 21 автомобиль нарушителей парковки.

Кроме того, за минувшие сутки в дальневосточной столице произошло 42 дорожно-транспортных происшествия и шесть пожаров. Скорую помощь вызвали 748 хабаровчан.

Утром 31 января на маршруты вышла 641 единица общественного транспорта. Среди них 40 трамваев, 22 троллейбуса и 579 автобусов.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru