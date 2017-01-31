"Амур" отправился на заключительный выезд "регулярки"

Хоккейный клуб «Амур» из дальневосточной столицы откроет заключительную серию выездных матчей регулярного чемпионата КХЛ встречей с омским «Авангардом». Игра пройдёт в «Арене Омск» и начнётся в 19:00 по местному времени.

В нынешнем сезоне команды встречались в Хабаровске. Тогда победу праздновали «ястребы», обыгравшие «тигров» со счётом 3:0. Сейчас у подопечных Андрея Мартемьянова есть шанс взять реванш, но в последних играх «Амур» не блещет стабильностью. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», после трёх победных матчей подряд хабаровчане сначала уступили своему принципиальному сопернику — приморскому «Адмиралу», а затем потерпели поражение от «Слована», показав не самую впечатляющую игру. Реабилитироваться перед болельщиками «тигры» смогли в заключительной домашней игре «регулярки», в которой взяли верх над «Медвешчаком» из Загреба — 4:2.

Сейчас в копилке «Амура» 62 очка. С этим активом «тигры» остаются на 12-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги. У «Авангарда» дела обстоят лучше — омская команда давно закрепила за собой статус лидера Востока. Сейчас «ястребы» занимают третью строчку с 99 результативными баллами. Однако шансы на победу у дальневосточников есть — в последних пяти играх дружина Фёдора Канарейкина победила лишь дважды. Последние три матча завершились не в пользу «ястребов».

В рамках матчей КХЛ команды встречались 33 раза, «Амур» праздновал победу в этих противостояниях лишь шесть раз.