Хабаровчанин оставил случайного собутыльника без спиртного и денег

Он украл сбережения с банковской карты знакомого, когда пошёл за алкоголем в магазин

В дальневосточной столице стражи правопорядка задержали 41-летнего местного жителя, который ранее уже был судим за кражу и хранение наркотиков. На этот раз мужчина попался на хищении денег с банковской карты своего случайного знакомого.

В городской отдел полиции № 11 обратился хабаровчанин. Мужчина рассказал, что стал жертвой кражи. Он познакомился на улице с прохожим, который предложил распить вместе спиртное. Потерпевший передал предполагаемому собутыльнику свою банковскую карту с ПИН-кодом, чтобы тот приобрёл алкоголь. Однако фигурант не только отоварился в магазине, но и позаимствовал 130 тысяч рублей с пластиковой карты нового знакомого.

Кражу крупной суммы денег заявитель обнаружил на следующий день. Хабаровчанин обратился за помощью к правоохранителям.

Изучив записи камер видеонаблюдения, сотрудники полиции установили личность и задержали 41-летнего местного жителя. Мужчина неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов и привлекался к уголовной ответственности за кражу и хранение наркотических веществ. Похищенные деньги злоумышленник потратил на личные нужды.

«Фигурант водворён в изолятор временного содержания до избрания меры пресечения судом. Возбуждено уголовное дело», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.