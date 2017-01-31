У хабаровчан есть двойной повод выпить рюмку горькой в числе первых

Сегодня, 31 января, представители одной из самых древних творческих профессий отмечают свой профессиональный праздник — Международный день ювелира. Считается, что идея его создания появилась в 2002 году на фестивале «Золотое кольцо России» — он проходил в Костроме. Решение учредить профессиональный праздник в последний день января приняли в 2008 году в Ташкенте, на фестивале молодых ювелиров. Эту дату выбрали в связи с тем, что именно в первый месяц года золотых дел мастера регистрируют свои именные клейма.





Родиной ювелирного искусства считается Древняя Греция. Там зародилось искусство резьбы по камню, а также появились украшения, выполненные из драгоценных металлов с самоцветами. История ювелирного дела в России начинается с зарождения Киевской Руси и Владимиро-Суздальского княжества. Центрами русского ювелирного творчества в разное время были старинные русские города Великий Устюг, Вологда, Кострома, Нижний Новгород, Новгород, Псков, Ярославль, Санкт-Петербург, Москва и многие другие. Во второй половине XIX века был основан ювелирный дом Карла Фаберже, который быстро завоевал известность и стал выполнять заказы царской семьи.





В изделиях этих мастеров применялись горный хрусталь, яшма, нефрит, лазурит и различные виды кварцев. Ювелирный дом Фаберже поставлял свои изделия почти всем императорским и королевским домам Европы, Азии и Африки. Дошедшие до современности изделия Фаберже очень высоко ценятся коллекционерами и истинными любителями ювелирных шедевров.





Ещё один своеобразный праздник, приуроченный к 31 января, — день рождения русской водки. Событие, послужившее причиной неформальному установлению этой даты, произошло 31 января 1865 года. В этот день в Петербурге Дмитрий Иванович Менделеев защитил свою знаменитую докторскую диссертацию «О соединении спирта с водою», над которой работал в 1863 — 64 годах. Диссертация до сих пор хранится в музее великого ученого — в Санкт-Петербургском государственном университете. Целью работы было изучение удельных весов растворов спирта и воды, в зависимости от концентрации этих растворов и температуры.





Некоторые источники сообщают, что белое хлебное вино привезли в Россию из Скандинавии в 16 веке; другие — что на 100 лет раньше, из Генуи. Имеются сведения и о том, что на Руси крепкие напитки употребляли уже в XI — XII веках. Кстати, крепость горькой никогда не была постоянной. Традиционно выпускали разные сорта — 38, 45 и даже 56 градусов. Сейчас есть и более крепкие виды «сорокаградусной». Отмечая день рождения этого известного напитка, следует помнить, что алкоголь наносит вред здоровью. Это подтверждено множеством научных исследований, а кроме того — исковерканными судьбами не только злоупотреблявших алкоголем, но и их близких. Не случайно в 1985 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала алкоголь и табак наркотическими веществами.