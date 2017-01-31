Во вторник в Хабаровске сохранится ветреная погода

Последний день января будет тёплым и без осадков

В дальневосточной столице сегодня, 31 января, преимущественно солнечная погода. Лишь изредка небо будет затянуто облаками.





Температура воздуха в утренние часы колеблется от -24 до -22 градусов по Цельсию. Во второй половине дня воздух прогреется до -15...-13 градусов.









Воздушные массы движутся с юго-западной стороны. Скорость ветра составляет 6-11 метров в секунду. По прогнозам Дальневосточного УГМС, в течение всего дня в Хабаровске не будет осадков.