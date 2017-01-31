Во вторник в Хабаровске сохранится ветреная погода

В дальневосточной столице сегодня, 31 января, преимущественно солнечная погода. Лишь изредка небо будет затянуто облаками.
Температура воздуха в утренние часы колеблется от -24 до -22 градусов по Цельсию. Во второй половине дня воздух прогреется до -15...-13 градусов.
Воздушные массы движутся с юго-западной стороны. Скорость ветра составляет 6-11 метров в секунду. По прогнозам Дальневосточного УГМС, в течение всего дня в Хабаровске не будет осадков.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! +7 902 554 54 54
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.