Покупка машины обернулась для хабаровчан судом

Сначала они не могли получить автомобиль, а после отказа от него — никак не дождутся денег

Хабаровчанка Алёна Кабатова уже не мечтает о новеньком Toyota Prius — сейчас все мысли девушки заняты тем, как вернуть деньги за купленный автомобиль. Компания, занимающаяся покупкой машин через аукцион, несколько месяцев не могла доставить транспортное средство в краевую столицу, а после отказа от него не возвращает деньги.

Искать автомобиль хабаровчанка с мужем начали в июле этого года, машину решили покупать с аукциона в Японии. Посетив несколько компаний, остановили свой выбор на «Мираи Моторс» — в фирме радушно приняли, доходчиво объяснили все условия. По договору покупатели выплатили сначала 50 тысяч рублей, затем сумму, которую они готовы были отдать на аукционе. Остальные деньги хабаровчане должны были передать при получении машины.

«После оплаты аукциона началось самое интересное — каждый день нам обещали, что завтра нашу машину вывезут из Японии. В итоге нам отправили координаты какого-то парома, ждали его долго, потом его по разным причинам не разгружали, а хозяин фирмы не брал трубки. Таможенники во Владивостоке по телефону сообщили, что разгрузка идёт круглосуточно и никакие праздники этому не мешают. Почему нас обманывают, директор компании не объяснил», — рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Алёна Кабатова.

Супруги пошли навстречу директору компании Евгению Маркову, у которого возникли финансовые трудности, и отдали последний платёж ещё до того как забрали автомобиль. В итоге общая сумма превысила 700 тысяч рублей. В город машина пришла только в октябре, но забрать её покупатели не смогли — из-за долгов фирмы на автомобиль не выдавали технический паспорт. Отчаявшиеся хабаровчане решили расторгнуть договор и вернуть деньги. По словам девушки, директор «Мираи Моторс» обещал вернуть их в течение десяти дней, однако этого до сих пор не произошло.

«Он дал нам гарантийное письмо и пообещал оплатить ещё в течение десяти рабочих дней. Спустя десять дней мы приехали в фирму, но денег вновь не получили — машина наша не продаётся. Снова написал гарантийное письмо, что вернёт деньги после продажи автомобиля. Конкретных сроков уже нет. Мы подали заявление в суд на возвращение денег, после этого он просил не доводить дело до суда и обещал отдать всё до 15 декабря», — отметила Алёна Кабатова.

Своих финансов супруги так и не увидели, теперь ни на какие просьбы они не реагируют и ждут заседания суда, которое должно состояться 13 января 2017 года. Девушка призналась, что не догадалась сразу прочесть отзывы. После возникших проблем она узнала отклики других клиентов — в том числе, что несколько человек, попавшие в такую же ситуацию, долго не могли вернуть свои деньги.

Сам директор компании от выдвинутых претензий не отказывается и намерен вернуть всю сумму. Евгений Марков объяснил, что задержки в поставке автомобиля и возвращении денег возникли из-за финансовых проблем фирмы. Из-за того, что они дор сих пор не закончились, отдать финансы он не может.

«Как клиентов я их понимаю — у людей лопнуло терпение, машину ждали почти три месяца. Они видели автомобиль, но забрать его не смогли — из-за финансовых сложностей фирмы мы не могли оформить паспорт на машину. Клиенты отказались от неё, я надеялся вернуть им все деньги вовремя, но не успел — договор расторгли. Деньги я верну в полном объёме с учётом неустойки. Единственное, что сделать это я смогу только в середине января», — объяснил Евгений Марков.

Отдать деньги он надеется до суда, поскольку после его решения бизнесмену придётся заплатить штраф и понести другие расходы. Решить этот вопрос директор «Мираи Моторс» намерен до окончания новогодних каникул. По словам Евгения Маркова, подобные ситуации возникали у него в прошлом году — из-за роста курса валют многие отказались от машин. По этой причине в Россию не выпустили другие автомобили. Тогда покупателям вернули деньги, остальным машины доставили позже.