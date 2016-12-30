Теплоходы для Сахалина Хабаровскому краю оплатили из бюджета страны

Власти России выделили пять с половиной миллиардов рублей на строительство двух теплоходов для Сахалина. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о бюджетных инвестициях в судостроительной отрасли.

Как сообщает пресс-служба правительства России, из федеральных денег в Хабаровский край на строительство новых теплоходов поступит 5 миллиардов 544 миллиона рублей. Средства направят в счёт оплаты дополнительно размещаемых акций лизинговой компании по номинальной стоимости в 2016 году в количестве 356 566 штук, в 2017 году — в количестве 197 834 штуки.

«Подписанным постановлением Государственной транспортной лизинговой компании будут предоставлены бюджетные инвестиции в размере 5 544 миллиона рублей на софинансирование строительства двух автомобильно-железнодорожных паромов для эксплуатации на линии Ванино — Холмск», — говорится в сообщении.

Ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что возможность строительства двух судов для нужд острова обсудили губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт и глава Сахалинской области Олег Кожемяко. Каждый теплоход будет длиной более 70 метров и сможет перевозить до 80 человек. Также проектом предусмотрены площадки под контейнеры, перевозку автомобилей, охлаждаемые трюмы, кран-балка. Олег Кожемяко заинтересовался теплоходами, произведёнными в дальневосточной столице, после Восточного экономического форума, на котором регион представил скоростное пассажирское судно «70 лет Победы». Продукт хабаровских корабелов положительно оценил Владимир Путин.