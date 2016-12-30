В Хабаровске всё-таки построят аквапарк

Соглашение о строительстве торгово-развлекательного комплекса с аквапарком подписали администрация краевой столицы и ООО «Броско». Как сообщил директор департамента архитектуры, строительства и землепользования городской администрации Сергей Сергейчук, в рамках соглашения уже разработан план реализации проекта.

Чиновники решили, как выдать застройщику разрешение на строительство и создали рабочую группу, которая займётся решением всех текущих вопросов. Накануне группа уже провела первое совещание. По информации пресс-службы городской администрации, представители власти и бизнеса договорились устранить замечания по проекту, выданные мэрией. После получения разрешения компания начнёт строительство.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», мэр города Александр Соколов раскритиковал проект бизнесменов и попросил их сократить торговые площади. Центр планировали возвести в Индустриальном районе Хабаровска. Там хотели открыть комплекс с детским бассейном, тремя саунами, больше чем десятью горками различной геометрии и высоты. В аквапарке, по задумке авторов проекта, должны были появиться также массажный салон, кафе и водный бар, светомузыкальные фонтаны и смотровая площадка с видом на Амур.

Торгово-развлекательный центр с аквапарком планировали построить на участке площадью 2 197 квадратных метров на улице Пионерской. Землю компании «Броско» выделило правительство Хабаровского края, договор аренды с предпринимателями продлили до 2018 года. Из-за угрозы паводков на этой территории и загруженной транспортной сети в этом районе, компанию просили внести некоторые изменения в проект. Этого не произошло, и департамент архитектуры не выдал «Броско» разрешение на строительство. Компания заявляла 600 парковочных мест, тогда как по количеству всех площадей, их нужно более 900. Аквапарк занял бы всего четыре процента от общей площади торгово-развлекательного центра.

На итоговой пресс-конференции в краевой столице губернатор региона Вячеслав Шпорт признал вину муниципалитета в том, что местные и южнокорейские инвесторы отказались от строительства аквапарка в Хабаровске. У городских чиновников на это нашёлся свой ответ — они заявили, что ни разу не видели инвестора, но работать с ним готовы.