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Стадион Ленина в Хабаровске приблизится к стандартам Премьер-лиги

Стадион Ленина в Хабаровске приблизится к стандартам Премьер-лиги
Ядро арены оборудуют системой контроля и управления доступом
сегодня, 14:55
Спорт | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В новом году на стадионе имени Ленина в краевой столице продолжат работы по улучшению инфраструктуры. Сейчас решаются вопросы о модернизации электроосвещения и появлении гостиницы вблизи домашней арены футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

«Воплощение этой идеи дало бы возможность нашим футболистам тренироваться и готовиться к предстоящим матчам, не выезжая из города, как это практикуется сегодня, и не тратить время и силы на многокилометровые загородные поездки и стояние в пробках», — рассказал в интервью пресс-службе «СКА-Хабаровск» генеральный директор клуба Олег Флегонтов.

По его словам, практически готов договор об оснащении спортивного ядра арены системой контроля и управления доступом. Это обязательное требование Российского футбольного союза к стадионам. Чтобы дважды не устанавливать систему, за основу в хабаровском клубе возьмут требования Российской футбольной Премьер-лиги.

Не оставят в стороне и запасное поле. Сейчас на нём тренируются детско-юношеские команды Центра подготовки «СКА-Хабаровска». Олег Флегонтов пообещал, что, как только сойдёт снег, в клубе начнут ремонт покрытия.

«К сожалению, оно уже давно отжило свой век. Планируем сделать там запасной мини-стадион, на котором можно будет проводить многочисленные детские турниры, приглашая к нам гостей, в том числе из Китая, Японии и Кореи. Это отчасти должно помочь в решении проблем развития детско-юношеского футбола», — отметил генеральный директор клуба.

Ка писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в этом году на территории стадиона Ленина построили фитнес-центр, реконструировали открытый бассейн, отремонтировали южную трибуну, увеличив количество мест.

 
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