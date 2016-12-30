Автобусы и "живодёрки": скандалы Хабаровского края за 2016 год

В 2016 году Хабаровский край не раз сотрясали резонансные происшествия и громкие дела, а иногда эти события освещались в масштабах всей страны. Ранее редакция РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» привела подборку цитат местных политиков, которые стали самыми запоминающимися в уходящем году, а также подготовила лучшие фотографии с ключевых репортажей города. Настала очередь десятка самых скандальных событий, произошедших за 2016 год.

Широкий общественный резонанс вызвало участие несовершеннолетних в соревнованиях по спорту и танцу на пилоне. Возмущения хабаровчан начались ещё до того, как Magic Pole Championship-2016 фактически состоялся. За несколько дней до соревнований горожане организовали сбор подписей к петиции «Против детского стриптиза!». Автор идеи публичного протеста Александр Ковалёв через несколько дней после чемпионата завязал переписку с одной из несовершеннолетних участниц, сравнивая её хобби с проституцией и стращая педофилами. Об этом инциденте редакции РИА «Восток-Медиа» сообщили организаторы чемпионата, сам же Ковалёв категорически отрицал свой поступок.

Министр образования Хабаровского края Алла Кузнецова в своём аккаунте в социальной сети «Твиттер» выплеснула гнев на рассказавших о чемпионате журналистов. По её мнению, фотографии навредили девочкам больше, чем участие в состязании. А детский омбудсмен Светлана Жукова, комментируя участие детей в сомнительном, по её мнению, конкурсе, нашла откровенную эротику в их танцах. Возмутил горожан также тот факт, что само мероприятие прошло на нестандартной для спортивных состязаний площадке — в шоу-клубе DOBERMAN. Преподаватели студии спорта и танца на пилоне «Крылья» объяснили, что выбор такой площадки был обусловлен техническими требованиями.





В День Победы жители Хабаровска несли в «Бессмертном полку» портреты незнакомых им людей. По традиции, каждый участник акции должен держать в руках изображение своего предка, который воевал в рядах Советской армии против фашизма с 1941 по 1945 год. Но многие хабаровчане, которые в этом году были в рядах шествия по главной улице города, несли фотографии незнакомых людей, о которых ни разу не слышали.

Некоторые старшеклассники сообщили корреспонденту агентства, что участвовать в акции их привели родители и школьные учителя. Взрослые вручили подросткам фотографии, на которых изображены хабаровчане-фронтовики, не имеющие отношения к семьям участников шествия.





Минувшим летом обострилась конфронтация между администрацией дальневосточной столицы и «Амурскими пассажирскими перевозками». В августе Игорь Меерсон пригрозил остановить теплоходы, если мэрия не вернёт ему долги за 2015 год. Городские чиновники обратились в Дальневосточную транспортную и городскую прокуратуры. Деньги, выделенные администрацией города весной, предприниматель уже потратил, а второго транша не было. Поэтому перевозчик решил пойти на принцип и ввести ограничения. Тогда компания нашла общий язык с администрацией и повезла дачников. Позже перевозчик получил обещанные муниципальными властями средства.

Глава краевого центра Александр Соколов назвал угрозы речных перевозчиков прекратить обслуживание населения небывалым давлением на городские власти. По словам градоначальника, владельцы «Амурских пассажирских перевозок» хотят улучшить состояние предприятия за счёт бюджета города. При этом тарифная политика предприятия достаточно жёсткая — за несколько лет цены на билеты поднялись в несколько раз. В 2017 году в Хабаровске выберут нового речного перевозчика.





Не только в дальневосточной столице возникали резонансные ситуации. В Центральной районной больнице Николаевска-на-Амуре на севере региона в сентябре 2016 года сотрудники заявили о резком сокращении зарплаты и ликвидации практически всех надбавок к ней, а также о бедственном положении автопарка, ужасном состоянии административных зданий и проблемах с материально-техническим обеспечением. При этом руководство клиники пыталось запретить подчинённым «выносить сор из избы», не ограничиваясь одними лишь угрозами уволить недовольных. После проверки министерства здравоохранения Хабаровского края в дело вмешалась прокуратура региона. Позже вышестоящее ведомство обнародовало результаты комплексной проверки, во время которой в учреждении нашли 65 серьёзных нарушений. В числе ответчиков за это фигурируют губернатор Вячеслав Шпорт и глава регионального Минздрава Александр Витько.





В августе в краевой столице прошёл первый конкурс перевозчиков. На участие в нём поступило 608 заявок от 58 человек. К розыгрышу не допустили 28 претендентов, в том числе 22 перевозчика, у которых были задолженности по налогам. Состязание вызывает много споров до сих пор. Девять предпринимателей по результатам конкурса написали жалобы в антимонопольную службу. Одну из них управление Федеральной антимонопольной службы удовлетворило, но на итоги конкурса это не повлияло. После этого перевозчики-победители подали жалобу на своих коллег в УФАС: из-за заявлений проигравших конкурентов они не смогли вовремя купить нужный транспорт и оснастить его необходимыми средствами. По условиям конкурса, автобусы победителей должны быть низкопольными, с салонами, оборудованными информационными табло, видеокамерами, громкой связью оповещения пассажиров, приспособлениями для перевозки людей с ограниченными возможностями и кондиционерами.

Между тем, победители конкурса по распределению автобусных маршрутов подали в суд на администрацию Хабаровска в лице городского управления транспорта. Они считают, что чиновники нарушили их права. Также предприниматели жалуются на огромное количество проверок различных инстанций, из-за которых пострадали пассажиры. Начальник управления транспорта городской администрации Сергей Суковатый заявлял, что транспортного коллапса не будет, но во время рейда ГИБДД в Краснофлотском районе Хабаровска перевозчики на некоторых маршрутах сняли свои автобусы с линии, из-за чего жители не могли уехать домой после работы по несколько часов.





Депутат хабаровской Гордумы Анна Ридняк озвучила в Instagram своей знакомой негативный комментарий в адрес людей, которые пишут записки с ругательствами водителям, нарушающим правила парковки.

«Внимания не обращайте ….это люди не далекого ума передвигающиеся на автобусах», — прокомментировала депутат фотографию пользователя @olgasaikova (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

После того, как скриншот с высказыванием Анны Ридняк привлёк внимание хабаровчан и разлетелся по социальным сетям, депутат удалила свой комментарий, а затем опубликовала новый — в более сдержанном тоне. Однако этот поступок вызвал ещё большую волну возмущений. Позже Анна Ридняк опубликовала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» обращение с официальными извинениями.

Скандал возник в хабаровской кадетской школе № 1 имени Фёдора Ушакова. Мать одной из учениц Екатерина Незамаева обвинила директора заведения Григория Борщеговского в том, что он замахнулся на её дочь. Это якобы произошло на плацу, где также находились другие ученики, три педагога, в том числе классный руководитель «потерпевшей» девочки и мать одного из кадетов. Все они утверждают, что Григорий Борщеговский не прикасался к ученице. После того, как эту ситуацию осветили в средствах массовой информации города, нашлась свидетельница, которая заявила, что видела, как директор школы ударил Анастасию. Она пояснила, что, когда увидела сюжет в телеэфире о кадетской школе, вспомнила, что 11 мая, в день предполагаемого происшествия, наблюдала за происходящим из-за забора, которым огорожено учебное заведение.

Кроме обвинений в рукоприкладстве, Екатерина Незамаева сообщила, что школа вымогала у неё деньги, чтобы для Анастасии там нашлось место. Эту информацию прокуратура Краснофлотского района Хабаровска в ходе проверки не подтвердила. Григорий Борщеговский подал против Незамаевой иск за унижение его чести и достоинства, который суд частично удовлетворил. Больше Анастасия Незамаева в кадетской школе не учится.





Наибольший общественный резонанс вызвал скандал вокруг хабаровских «живодёрок», прогремевший на всю страну. Пользователи Интернета уличили двух местных жительниц в живодёрстве. В октябре этого года в Сети появились фотографии и видеозаписи, на которых изображены убитые, расчленённые и замученные кошки и собаки. Дело о несовершеннолетних «живодёрках» передали в центральный аппарат Следственного комитета России. Позднее на фигуранток завели другие уголовные дела — по фактам разбоя, возбуждения ненависти и вражды и экстремизма. Девушек заключили под стражу: одну — до 1 января 2017 года, другую — до 7 января. Позже арест продлили до 19 февраля.

Агентство также сообщало, что в Хабаровске задержали третьего соучастника по делу «живодёрок». Следователи выяснили, что 18-летний парень вместе с одной из подозреваемых девушек снял и смонтировал унижающий определённую социальную группу ролик с участием гражданина, который к ней принадлежит. Злоумышленники разместили это видео в Интернете. Кроме того, в дальневосточной столице возбудили уголовное дело по факту халатности, которая привела к травмам у детей в недостроенном здании на улице Юнгов, в котором орудовали подозреваемые в живодёрстве.

Незадолго после этого скандала в парке Железнодорожников Комсомольска-на-Амуре нашли обезглавленное тело 19-летнего юноши. Его опознали близкие и знакомые по одежде и татуировкам на теле. По факту обнаружения тела следователи возбудили уголовное дело и оперативно нашли подозреваемого — шестнадцатилетнего Никиту. Он признался, что расправился со своим знакомым из ревности, а голову отпилил кухонным ножом. Но пользователи социальных сетей вывели альтернативную версию страшного преступления. Погибшего Артёма приняли за разоблачителя «живодёрок» — автора того поста в Интернете, после которого об их зверствах узнала вся страна. На странице погибшего в соцсети «ВКонтакте» нашлись свидетельства того, что при жизни он регулярно посещал страницу одной из подозреваемых. Однако эту версию правоохранительные органы не подтвердили.

Под конец года в Хабаровске произошло громкое убийство таксиста. В преступлении подозревают двоих подростков. По версии следствия, они вызвали водителя специально, чтобы поживиться его имуществом. Городские таксисты захотели почтить память своего коллеги. Водители приехали на место, где на извозчика напали, выстроились с включёнными «аварийками» и на минуту включили клаксоны своих машин. Так участники акции хотели подчеркнуть, что они не защищены от своих клиентов, и привлечь внимание общественности к этой проблеме. Представители служб заказа машин, общественники и депутаты на совместном собрании решили, что транспортные средства перевозчиков нужно оснастить оградительными перегородками, видеокамерами, направленными в салон, и тревожной кнопкой. Последние два нововведения из этого списка уже появились в некоторых машинах. В 2017 году Дальневосточная ассоциация такси планирует оснастить двухсторонними видеорегистраторами и тревожными кнопками от 50 до 100 автомобилей.



