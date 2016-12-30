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Полицейские рекомендуют хабаровчанам быть бдительнее в новогоднюю ночь

Полицейские рекомендуют хабаровчанам быть бдительнее в новогоднюю ночь
Они дали практические советы, как гражданам не пострадать во время празднования
сегодня, 14:20
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Полицейские краевого центра рекомендуют горожанам быть бдительными в новогоднюю ночь. Правоохранители дали практические советы гражданам, чтобы те не стали жертвами преступников во время празднования Нового года. Оперативники поделились с корреспондентом РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» опытом, основанным на криминальной хронике, и материалами полицейской статистики прошлых лет.

Как правило, считают они, во время предпраздничной суеты граждане теряют бдительность, чем пользуются криминальные элементы. В Новый год отмечается рост квартирных краж, преступлений на бытовой почве, а также нарушений общественного порядка.

Несмотря на то, что встреча 1 января считается семейным праздником и традиционно отмечается в кругу близких, большинство горожан встретят бой курантов в гостях. Чтобы не стать жертвой «домушников», оперативный работник отдела полиции № 6 управления МВД России по Хабаровску Олег Ильчин (персональные данные изменены в связи с оперативной деятельностью сотрудника — прим. ред.) дал следующие рекомендации.

«Никому не сообщайте, что на длительное время в вашей квартире никого не будет, даже хорошим знакомым. Оставьте свет в коридоре или в комнате, окна которой выходят во двор, можно негромко включить музыку. Если вы не оборудовали свой дом сигнализацией, попросите соседей присмотреть за жилищем, обменяйтесь контактными данными — на всякий случай», —  поделился он.

Также собеседник отметил, что сама по себе атмосфера праздника притупляет бдительность и способствует необдуманным решениям. Ни в коем случае не следует распивать крепкие напитки в малознакомых компаниях и приглашать в гости случайных людей.

«Известны сотни случаев, когда жертвы грабителей и воров сами заводили злоумышленников к себе домой, угощали алкоголем и закусками, а в награду получали пустые кошельки и «обчищенную» квартиру. Преступники зачастую пользуются гостеприимством и добротой доверчивых граждан, а в удобный момент обирают их до нитки», — добавил Олег Ильчин.

Также он посоветовал хабаровчанам, в частности молодёжи, внимательнее относиться к так называемым впискам. Сленговое выражение означает мероприятие, когда незнакомые молодые люди, обуславливая заранее условия проведения праздника, собираются дома у одного из организаторов. Такие гуляния сопровождаются застольем и, как правило, распитием спиртосодержащих напитков. Это модное сейчас явление не влияет на криминальные сводки с положительной стороны. После ухода новоиспечённых знакомых своего отпрыска родители в большинстве случаев заявляют в полицию о краже.

Полицейский рекомендовал при походе в гости не бросать личный автомобиль во дворе, а ставить его на ближайшую охраняемую стоянку. Оперативник утверждает, что лучше заплатить несколько сотен рублей и потратить несколько минут, чем стать мишенью угонщиков.

Олег Ильчин отметил, что в последние несколько лет отмечается снижение «уличной преступности». Граждане стали меньше нарушать общественный порядок и выходить на улицу в состоянии алкогольного опьянения. К этой положительной тенденции привели запрет на распитие крепких напитков в общественных местах и ограничение времени продаж алкоголя, а также строгий контроль над реализацией продукции винно-водочных отделов на федеральном уровне.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», с сегодняшнего дня, 30 декабря, личный состав управления МВД России по Хабаровскому краю перешёл на усиленный режим несения службы. Плотность патрульных нарядов, дежурящих как на автотрассах, так и на улицах городов и посёлков, увеличилась на 25 %.

 
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