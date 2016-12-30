Хабаровчане исполнили желания детей из нуждающихся семей

Маленькие участники благотворительной акции «Письмо Деду Морозу» получили заветные подарки. Волшебник и его внучка Снегурочка вручили 29 малышам из Хабаровска сладкие презенты, машинки, санки, платья.

По информации пресс-службы хабаровской епархии, заветные желания маленькие хабаровчане писали в течение всего декабря. В их семьях нет возможности устроить праздник, поэтому на помощь пришли неравнодушные горожане.

«Мы знаем, что в этих семьях любят своих детей, но жизнь есть жизнь: бывает так, что даже простой сладкий подарок не может быть куплен и оставлен под ёлочкой матерями-одиночками, семьями, взявшими детишек под опеку или многодетными», — отметила помощник руководителя епархиального отдела Татьяна Тарунина.

Это не единственная благотворительная акция, которую проводят в краевой столице в преддверие Нового года. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», недавно в городе подвели итоги ежегодного марафона «Растопи льдинку». Он начался в середине ноября, за полтора месяца в центр поступило 75 писем с просьбами от ребят, которые посещают подростково-молодёжные клубы. Их желания исполнили простые хабаровчане. Студенты Тихоокеанского государственного университета собрали фрукты и сладости для детей из интернатов.

Также любой желающий может до 6 января купить сладости для детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, чтобы в праздники малыши не остались без конфет и шоколада.