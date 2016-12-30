В Хабаровске подросток отплатил родителям за обиду поджогом квартиры

В краевом центре 17-летний подросток приготовил своим родителям по-настоящему незабываемый подарок к наступающему Новому году. Юноша поджёг собственный дом, чтобы отплатить близким за отказ оплатить ему очередную дозу наркотика.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 7 по Хабаровску выяснили, что злоумышленник, находясь в состоянии опьянения, затеял конфликт с домочадцами. Подросток требовал, чтобы родители дали ему денег для покупки наркотика. Но близкие отказали юноше. В отместку он решил устроить пожар.

Фигурант поджёг пропитанное горючей жидкостью полотенце и бросил его на диван. Уже через несколько минут вся квартира была объята пламенем. В результате мебель, бытовая техника и личные вещи жильцов оказались частично уничтоженными. Кое-что из домашней утвари сильно повредилось. Ущерб потерпевшие оценили в сумму порядка полумиллиона рублей.

«Следственными органами УМВД России по Хабаровску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное повреждение имущества». Ранее фигурант к уголовной ответственности не привлекался. В краевом центре он не учится и не работает. Противоправное поведение и регулярные конфликты с родителями стали основанием для постановки подростка на профилактический учет в полиции. В отношении злоумышленника избрана мера пресечения — подписка о невыезде», — сообщили в пресс-службе управления МВД России по Хабаровскому краю.