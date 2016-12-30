В Хабаровском крае издали первый букварь по негидальскому языку

Первый негидальский букварь вышел в свет в Хабаровском крае. Учебное пособие увидело свет в дни, когда известному знатоку негидальской культуры, члену союза художников России Анне Надеиной исполнилось 100 лет.

Книгу издали по заказу министерства образования и науки региона в рамках мероприятий государственной программы «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае». Книгу выпустил издательский дом «Частная коллекция». Автором пособия стали Дарья Надеина, Антонина Казарова, кандидат филилогических наук Дарья Берелтуева. Ответственным редактором выступил доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН Александр Певнов.

По информации пресс-службы краевого Минобрнауки, коллектив авторов впервые подготовил издание для детей, не владеющих негидальским языком, а также для желающих его изучать. Этот букварь положил начало изданию учебных пособий по языкам коренных малочисленных народов для общеобразовательных организаций.

Помимо учебных пособий в регионе печатаются и художественные произведения о жизни коренных народов. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», житель дальневосточной столицы Алексей Драбыч, публикуемый под псевдонимом Богдан, выпустил в свет книгу «Нанайская Пасха. Джилун». Автор родом из Нанайского района, на написание книги его вдохновила родина.