В Хабаровском крае издали первый букварь по негидальскому языку

Сегодня пятница, 30 декабря 2016 года, 13:52
Приморцы считают, что Серёга Питерский переплюнет Вангу
Приморцы считают, что Серёга Питерский переплюнет Вангу
Бывший вице-губернатор Олег Ежов проведёт в СИЗО ещё два месяца
Бывший вице-губернатор Олег Ежов проведёт в СИЗО ещё два месяца
Хабаровчане остались без нескольких автобусных маршрутов
Хабаровчане остались без нескольких автобусных маршрутов
"Адмирал" завершил 2016 год яркой победой над "драконами"
"Адмирал" завершил 2016 год яркой победой над "драконами"
Хабаровский "СКА-Нефтяник" завершил год победой
Хабаровский "СКА-Нефтяник" завершил год победой
Регионы:


Популярное
вчера, 13:53
Владивостокцы тушили горящий автобус своими силами
вчера, 17:44
Ход стройки в цирке Владивостока сравнили с выступлением слонов
сегодня, 07:02
Скандалы года в Приморье: аресты чиновников и травля инвалида
сегодня, 10:53
В преддверии Нового года во Владивостоке исчезли пробки
вчера, 17:03
В Лазовском заповеднике в Приморье нашли пристанище тюлени ларги
вчера, 18:01
Во Владивостокской епархии не возражают против уничтожения Библии
вчера, 16:01
Спасать "Луч" в очередной раз назначен Константин Емельянов
сегодня, 10:01
"Адмирал" завершил 2016 год яркой победой над "драконами"
вчера, 15:55
Людей с Большого Уссурийского острова оставили без "дороги жизни"
вчера, 18:25
Хабаровский "Оливье" оказался одним из самых дорогих в России

Обсуждаемое
вчера, 16:01
3

Спасать "Луч" в очередной раз назначен Константин Емельянов
вчера, 18:01
3

Во Владивостокской епархии не возражают против уничтожения Библии
вчера, 14:26
2

Валентин Шуматов: мы продолжим работу по проектам и запустим новые
вчера, 17:44
2

Ход стройки в цирке Владивостока сравнили с выступлением слонов
сегодня, 10:13
2

Во Владивостоке служебная собака помогла задержать наркомана
сегодня, 10:53
2

В преддверии Нового года во Владивостоке исчезли пробки
вчера, 14:30
1

В Хабаровске полиция забрала алкоголь из двух торговых точек
сегодня, 07:02
1

Скандалы года в Приморье: аресты чиновников и травля инвалида
вчера, 16:35
1

Конкурс пассажирских перевозок в Хабаровске признали правомерным
вчера, 18:10
1

Хабаровских "живодёрок" оставят под арестом до февраля
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Какое событие можно назвать главным в Приморье в уходящем году?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 199



Система Orphus

В Хабаровском крае издали первый букварь по негидальскому языку

В Хабаровском крае издали первый букварь по негидальскому языку
В число его авторов вошли доктора филологических наук
27 минут назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: пресс-служба министерства образования и науки Хабаровского края

Первый негидальский букварь вышел в свет в Хабаровском крае. Учебное пособие увидело свет в дни, когда известному знатоку негидальской культуры, члену союза художников России Анне Надеиной исполнилось 100 лет.

Книгу издали по заказу министерства образования и науки региона в рамках мероприятий государственной программы «Развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, проживающих в Хабаровском крае». Книгу выпустил издательский дом «Частная коллекция». Автором пособия стали Дарья Надеина, Антонина Казарова, кандидат филилогических наук Дарья Берелтуева. Ответственным редактором выступил доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института лингвистических исследований РАН Александр Певнов.

По информации пресс-службы краевого Минобрнауки, коллектив авторов впервые подготовил издание для детей, не владеющих негидальским языком, а также для желающих его изучать. Этот букварь положил начало изданию учебных пособий по языкам коренных малочисленных народов для общеобразовательных организаций.

Помимо учебных пособий в регионе печатаются и художественные произведения о жизни коренных народов. Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», житель дальневосточной столицы Алексей Драбыч, публикуемый под псевдонимом Богдан, выпустил в свет книгу «Нанайская Пасха. Джилун». Автор родом из Нанайского района, на написание книги его вдохновила родина.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2016 гг. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru