Самый большой каток в Хабаровске в Новый год будет работать дольше

Большой каток на набережной краевой столицы в новогоднюю ночь продлит время своей работы. Отдыхать на берегу хабаровчане смогут до пяти утра. Организаторы праздника подготовили праздничную программу и несколько приятных бонусов.

«На экране в полночь будет организована трансляция новогоднего послания президента. Всю ночь будет играть музыка, как на самом катке, так и на фуд-корте, который тоже будет работать дольше. Надеемся, что успеем подготовить для хабаровчан ещё несколько сюрпризов», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» партнёр компании «Горки-Парк» Иван Салтыков.

Как писало агентство, в этом году длина катка на набережной в Хабаровске составила 600 метров, а его общая площадь — больше 18 тысяч квадратных метров. Лёд украсили специальной подсветкой, а ёлки нарядили игрушками и гирляндами. На территории появились ледяные и снежные скульптуры. В эскизах авторы учли природные элементы региона: лотосы, волны Амура, рыб. Не обошли стороной и символ наступающего года — петуха. В торжественной церемонии открытия катка принял участие главный Дед Мороз страны из Великого Устюга.

Подобный каток позже открыли и в Комсомольске-на-Амуре. Его площадь скромнее, чем в краевой столице — восемь тысяч квадратных метров. В длину он протянулся на 400 метров. Хабаровские художники также украсили объект композициями изо льда.