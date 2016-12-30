Жителей Хабаровского края просят быть аккуратней при обращении с газом

В праздничную неделю системы газораспределени я Хабаровского края будут находиться под постоянным контролем. Специалисты АО «Газпром газораспределени е Дальний Восток», в связи с предстоящими праздничными и выходными днями в период с 31 декабря 2016 года по 9 января 2017 года, усилили наблюдение за безопасностью на подконтрольных объектах.

Потребители газа должны помнить о сохранности своего дома и соблюдении правил безопасного использования голубого топлива в быту. Недопустимо оставлять надолго без присмотра работающую газовую плиту. Пламя может погаснуть, газ продолжит поступать в воздух и может достигнуть взрывоопасной концентрации. Также запрещается использовать плиту для отопления помещения. Особо е внимание газовики рекомендуют уделять обеспечению притока свежего воздуха в помещении, где установлено газовое оборудование. Для этого необходимо регулярно проветривать помещение, проверять наличие тяги в дымоходах и вентиляционных каналах. «Наша главная задача — обеспечить бесперебойное и безаварийное газоснабжение наших потребителей. Мы призываем абонентов не пренебрегать в праздничные дни элементарными правилами безопасности в обращении с бытовым газом», — отметил главный инженер АО «Газпром газораспределени е Дальний Восток» Андрей Лобанов Любое повреждение газовых сетей или незаконные манипуляции с газовым оборудованием могут быть опасны, поэтому при появлении запаха газа в квартире, подъезде или на улице необходимо немедленно позвонить в аварийную газовую службу по номеру 104. На время выходных и праздничных дней аварийно-диспетч ерские газовые службы АО «Газпром газораспределени е Дальний Восток» по всему региону будут переведены на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба организации.