Жителей Хабаровского края просят быть аккуратней при обращении с газом

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В новогодние каникулы поставщики голубого топлива перейдут на усиленный режим работы
|Фото: pixabay.com
В праздничную неделю системы газораспределени
Потребители газа должны помнить о сохранности своего дома и соблюдении правил безопасного использования голубого топлива в быту. Недопустимо оставлять надолго без присмотра работающую газовую плиту. Пламя может погаснуть, газ продолжит поступать в воздух и может достигнуть взрывоопасной концентрации. Также запрещается использовать плиту для отопления помещения. Особо
«Наша главная задача — обеспечить бесперебойное и безаварийное газоснабжение наших потребителей. Мы призываем абонентов не пренебрегать в праздничные дни элементарными правилами безопасности в обращении с бытовым газом», — отметил главный инженер АО «Газпром газораспределени
Любое повреждение газовых сетей или незаконные манипуляции с газовым оборудованием могут быть опасны, поэтому при появлении запаха газа в квартире, подъезде или на улице необходимо немедленно позвонить в аварийную газовую службу по номеру 104. На время выходных и праздничных дней аварийно-диспетч
Потребители газа должны помнить о сохранности своего дома и соблюдении правил безопасного использования голубого топлива в быту. Недопустимо оставлять надолго без присмотра работающую газовую плиту. Пламя может погаснуть, газ продолжит поступать в воздух и может достигнуть взрывоопасной концентрации. Также запрещается использовать плиту для отопления помещения. Особо
«Наша главная задача — обеспечить бесперебойное и безаварийное газоснабжение наших потребителей. Мы призываем абонентов не пренебрегать в праздничные дни элементарными правилами безопасности в обращении с бытовым газом», — отметил главный инженер АО «Газпром газораспределени
Любое повреждение газовых сетей или незаконные манипуляции с газовым оборудованием могут быть опасны, поэтому при появлении запаха газа в квартире, подъезде или на улице необходимо немедленно позвонить в аварийную газовую службу по номеру 104. На время выходных и праздничных дней аварийно-диспетч