В Ванинском районе сироту обделили квартирой, пока он был в армии

Жителю Ванинского района Хабаровского края, чтобы восстановить своё право сироты на получение квартиры, пришлось обратиться в прокуратуру. Он не встал на учёт, потому что проходил службу в армии, но краевое МинЖКХ всё равно отказало парню и не включило его в список нуждающихся в жилье.

Делом занялась прокуратура Ванинского района, которая в результате проверки установила, что министерство отказало заявителю во включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями специализированного государственного фонда Хабаровского края. Причина была в том, что он достиг 23-летнего возраста, но до этого времени не был включён в список лиц, нуждающихся в квартире. Между тем в надзорном органе выяснили, что с 9 декабря 2014 года по 9 декабря 2015-го парень проходил срочную службу в Вооружённых силах Российской Федерации, поэтому физически не мог обратиться в министерство с заявлением.

Прокурор направил в суд иск о том, чтобы возложить на министерство жилищно-коммунального хозяйства края обязанность включить заявителя в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. Ведомство также должно предоставить парню место для проживания. Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, исковые требования суд удовлетворил в полном объёме, и теперь надзорный орган держит на контроле исполнение этого решения.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало о подобных случаях. Жительница краевого центра стояла на соответствующем учёте с 2013 года, но не могла получить квартиру до 2016, пока не обратилась в прокуратуру. Между тем, министерство ЖКХ края в уходящем году раздало больше 300 квартир лицам из числа детей-сирот. Под Новый год только в Советской Гавани ведомство предоставило этой категории населения 44 жилплощади.