Комсомольские школьники учат физику с помощью игры в "Кубики"

Молодые учёные из Комсомольска-на-Амуре придумали проект, с помощью которого уже в десяти школах города дети изучают физику. За партами ребята пробуют себя в роли инженеров, собирая элементарные электрические схемы. Изобретение получило название «Кубики», по аналогии с игрой для малышей.

Вместо привычных картинок и букв у детей платы, провода и лампочки. Набор по электротехнике и электронике даёт школьникам наглядное представление о том, как работает ёлочная гирлянда или блок питания мобильного телефона. Едва переступив порог образовательного учреждения, бывшие детсадовцы уже с лёгкостью собирают простейшие схемы. Они пока не могут объяснить принцип действия на научном языке, но уже понимают, как и почему загорается лампочка.

«Когда мы стали посещать эти курсы, мне стало очень интересно, я стала больше времени уделять всем этим конструкторам», — рассказала пятиклассница Ирина Проценко.

«Кубики» — проект, созданный командой молодых учёных технопарка КнАГТу. Полтора года назад разработчики получили грант, чтобы изготовить такие наборы для комсомольских школ.

«Мы сделали порядка 80 наборов в рамках выигранной суммы, распространили их по 10 школам. С одной школой, где мы сейчас присутствуем, мы начали работать ещё до получения гранта. Мы с ними занимались экспериментально на нашей площадке. И сейчас вот такие замечательные результаты мы можем видеть», — озвучил корреспонденту телеканала «Вести — Хабаровск» заместитель директора технопарка Александр Мешков.

Ученые планируют, что вскоре необычные «Кубики» появятся в каждой школе. Сегодня они создают наборы повышенной сложности — для старшеклассников.