В пятницу в Хабаровске ожидают небольшой снег

Последний рабочий день в этом году будет холоднее из-за ветра

В дальневосточной столице сегодня, 30 декабря, переменная облачность. В течение дня синоптики прогнозируют небольшой снегопад.





В утренние часы температура воздуха колеблется от -21 до -19 градусов по Цельсию. Во второй половине дня столбик термометра покажет отметку в -16…-14 градусов.

В Хабаровске сегодня юго-западный ветер. Воздушные массы движутся со скоростью 9-14 метров в секунду.