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В пятницу в Хабаровске ожидают небольшой снег

В пятницу в Хабаровске ожидают небольшой снег
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полчаса назад
Погода | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В дальневосточной столице сегодня, 30 декабря, переменная облачность. В течение дня синоптики прогнозируют небольшой снегопад.


 

В утренние часы температура воздуха колеблется от -21 до -19 градусов по Цельсию. Во второй половине дня столбик термометра покажет отметку в -16…-14 градусов.

В Хабаровске сегодня юго-западный ветер. Воздушные массы движутся со скоростью 9-14 метров в секунду.

 
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