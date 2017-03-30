В Хабаровске общественники и госконтроль винят в сговоре друг друга

В дальневосточной столице состоялась очередная антикоррупционная акция. На этот раз горожане, недовольные происходящим в сферах пассажирских перевозок и жилищно-коммунального хозяйства, вышли на пикет у здания «Хабаровскгражданпроекта», в котором располагается управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства края (далее ГКУ — прим. ред.). Активисты рассчитывали увидеть хоть какую-то реакцию чиновников, и им в некоторой мере это удалось: заместитель начальника ведомства вышел к людям, а встреча обернулась перепалкой и взаимными обвинениями в сговоре.





Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», недовольные горожане собирались, в том числе, требовать отставки руководства главного управления регионального контроля и лицензирования краевого правительства. По мнению организатора мероприятия Дениса Изотова, эти чиновники могут быть в сговоре с некоторыми коммерческими организациями — в частности, в сфере пассажирских перевозок. Также к ним были вопросы по поводу некоторых управляющих компаний.





«Я пришёл сюда выразить своё недоверие региональному контрольному управлению. У меня вопросы по ЖКХ. Я давно знаком с Александром Ворыпаевым (глава ведомства — прим. ред.), он около 8 лет возглавляет управление, и ни один вопрос им не решён. А обращений было много: узурпация и отъём общего имущества в домах, непринятие управляющими компаниями протоколов общих собраний жильцов, неисполнение решений, принятых на общих собраниях, — одни отписки. Есть случаи фальсификации протоколов общих собраний, возмутительная тарифная политика. Но ни один вопрос Ворыпаев не решает, а его ведомство ссылается на то, что в их полномочия это не входит. Последнее заявление-претензию я отнёс в управление на прошлой неделе. Не знаю, какой будет ответ и когда. Когда я прошу назначить мне встречу с Ворыпаевым, он всякий раз оказывается в командировке. Я передавал обращение о фальсификации протоколов по нашему дому — такими махинациями у нас занимается управляющая компания «Сервис-центр» — в июне 2016 года. Тогда на совещании в мэрии присутствовал Игорь Шпектор, член Общественной палаты России. Он приезжал сюда с инспекцией по жалобам, которые направили 16 домов, которыми руководит эта «управляйка». Шпектор принял информацию, передал её сюда, и до сих пор ответа нет», — рассказал корреспонденту агентства участник Общероссийского Народного фронта, экс-член Общественного совета при краевом МинЖКХ Александр Отрощенков.





Однако большая часть недовольных всё же выступала за необходимость разбирательства в сфере услуг такси. В частности, участники пикета обвиняли региональное управление госконтроля в сговоре с компанией «Астери-ДВ» — предприятием, которое является одним из лидирующих на рынке пассажирских перевозок в Хабаровском крае.





«Мы сделали вывод, что там присутствует факт коррупции, потому что проводили собственное расследование. Дело в том, что сотрудникам ГИБДД постоянно попадаются нарушители, мы выясняли, в каких фирмах они работают. Мы писали по этому поводу в ГКУ, нам дали ответы, что некоторым фирмам выносится штраф, другим дают какие-то предписания на устранение нарушений, а есть компании, в которых нарушений почему-то не находят, хотя полиция их фиксирует. Среди них лидирует «Астери-ДВ». Поэтому мы пришли к выводам, что у управления госконтроля есть сговор с некоторыми предприятиями, которые они не трогают, в то время как остальных — конкурентов — начинают штрафовать, чтобы бизнес процветал», — поделился организатор пикета, представитель «Общественной организации гражданской правозащиты» Денис Изотов.





Инициатор антикоррупционной акции также озвучил, что деятельность, которой он и его коллеги занимаются, чтобы выявить факты преступного сговора, оборачивается неприятными последствиями. По словам Изотова, ему неоднократно поступали звонки от руководителя ГКУ Александра Ворыпаева, а также его заместителя Владимира Есина с требованиями прекратить свою деятельность. Также правоохранители сообщили активисту, что на него пожаловались в отдел по борьбе с экономическими преступлениями.





«В ОБЭП следователь заявил, что на меня поступила жалоба. И это не единственный факт. Я пытался сначала поговорить с чиновниками иначе. Но мне нужно было записываться на приём к ним за месяц вперёд. Ждать целый месяц, чтобы решить проблему, нереально, потому что актуальные вопросы нужно решать сейчас. Я подал заявление о проведении пикета. Потом начальник управления соизволил нас принять. Я отозвал заявку о проведении пикета, мы дали время. Начальник сказал, что всё исправит и всё будет нормально. Прошло некоторое время — ничего не изменилось, но на меня стали писать заявления, в том числе в ОБЭП — якобы я ищу какую-то непонятную правду. Сегодня мы собрались на митинг, но чиновники даже не обещали к нам выйти. Начальник контрольного управления и его заместитель Есин звонили, пытались уговорить, чтобы мы не проводили митинг. Я отказал. Единственный выход, который я вижу, чтобы навести порядок в городе — убрать это руководство», — подвёл итоги организатор пикета.









Примерно через 15 минут после того, как мероприятие официально началось, заместитель начальника управления регионального государственного контроля и лицензирования Владимир Есин вышел встретиться с хабаровчанами, которых собрал Денис Изотов. Однако весь диалог скатился к тому, что чиновник и его оппонент, стоя рядом, говорили друг о друге в третьем лице, обвиняли в клевете и посыпали упрёками. В частности, Есин заявил, что организатор пикета преувеличивает количество жалоб на некачественные услуги такси.









«С начала этого года поступило только одно обращение от тех, кто пользуется услугами такси. Оно нами было отработано. В связи с тем, что на государственном номере автомобиля, который оказывал услугу, отсутствовали буквы и заявитель их не запомнил, органы ГИБДД нам не помогли. И мы обратились в диспетчерскую службу «Максим», через которую был оформлен данный заказ. Из города Курган от руководителя пришёл ответ, в соответствии с которым водитель был уволен, и в подобных случаях так же будут поступать», — прокомментировал замначальника ГКУ.





Кроме этого, чиновник высказал предположение о том, что в Хабаровске налицо попытка перекроить существующий рынок услуг такси. Есин озвучил, что обвинения в коррупции и сговоре — не более чем клевета, а также сообщил, что ни одна проверка надзорных органов не выявила в деятельности его ведомства нарушений.









«Я не вижу недовольства таксистов в настоящее время. Проведённый в прошлом году опрос среди жителей и представителей профессионального сообщества таксистов в Хабаровске показывает, что у нас в целом данной услугой удовлетворены кроме товарища, который организовал сегодняшний пикет. Больше недовольств никто не высказывал. Я считаю, что рынок такси на сегодняшний день достаточно насыщен, но корректнее на это может ответить Минтранс. Мы только выдаём разрешение. Сговор, о котором заявляют — это клевета. Все доводы, которые приводит господин Изотов, не нашли своего подтверждения, я ни одного доказательства в этом направлении так и не увидел. Более того, могу сказать, что товарищ Изотов обращался во многие контролирующие органы и до настоящего времени никаких нарушений у нас никто не выявил. В частности, 24 марта краевая прокуратура закончила проверку — замечаний не было. Так что в данном случае мы видим только наличие собственных интересов и попытку передела рынка такси. Изотов — один из активных участников общественных возмущений, так что можно только догадываться, кто за этим стоит», — подытожил Владимир Есин.