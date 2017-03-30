Картина дня в Хабаровском крае: магазин "самолётов", пикет и клубника

Сегодня мы узнали, что в Комсомольске-на-Амуре в скором времени появится целый магазин продуктов с «самолётом». Над тем, как назовут торговую точку, гадать не стоит — «Наш выбор 27». Свои товары там разместят компании, которые уже добились получения заветного знака, а также те, кому это только предстоит. Начальник управления городской администрации Игорь Городилов заверил, что «самолёт» не станет пропуском в магазин, но производитель, у которого есть право использовать этот логотип, будет в приоритете.

Полицейские Хабаровска уже сейчас, в конце марта, «открыли» сезон краж велосипедов. Первое такое преступление они выявили ещё пару недель назад — когда на улицах города лежал снег, по которому и катался похититель, когда его задержали. Горожанина доставили в отделение, и выяснилось, что велосипед числится как похищенный. С весны по осень в день обычно фиксируют примерно до 15 таких случаев. РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» не раз писало о самых интересных кражах двухколёсного транспорта в прошлом году. Например, за лето 14-летний комсомольчанин умудрился украсть семь велосипедов, продать их и потратить вырученные деньги. Полицейские советуют владельцам велосипедов фотографировать отличительные черты «железных коней» — царапины, следы от ударов, узоры и рисунки, — которые потом, если что, помогут их опознать.





Глава управления МВД России по краю едва успел отработать два года на своей должности, как ему уже прочат новую, причём на порядок выше. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что кандидатуру Михаила Черникова предложили на место начальника ГИБДД МВД России. Если это решение одобрят, то он заменит 62-летнего генерал-лейтенанта Виктора Нилова, которого от должности освободил Владимир Путин. Слухи об этом появились в СМИ в начале марта.

В дальневосточной столице появились первые предвестники лета — клубника и черемша. Ей начали торговать недалеко от Центрального рынка города. Продавцы сказали, что продукты привезли из Приморья. По их словам, в этом году клубника слаще — из-за ранней весны. А сейчас она ещё и дешевле, потому что урожай в этот раз намного больше. Информация для экономных: в районе рынка купить стаканчик ягоды можно за 100 рублей, а на самих торговых рядах — за 250-260. Черемшу же выгоднее покупать свою, из Хабаровского края, чем из Приморья. Опять же, на раннее появление зелени повлияла необычайно тёплая погода.





В Хабаровске прошло ещё одно мероприятие против коррупции — пикет. На этот раз — за отставку руководства одного из управлений краевого правительства. Организатор митинга считает, что начальство структуры состоит в сговоре с некоторыми компаниями — например, с предприятиями такси, у которых есть нарушения, но на них якобы благополучно закрывают глаза. Пикетировать здание собирались порядка 50 человек, среди которых — члены Организации гражданской правозащиты. Также к руководству управления есть вопросы у работников в сфере ЖКХ, конкретнее — у представителей управляющих компаний.





И, наконец, важная информация для тех, у кого уже есть свой «дальневосточный гектар». Если на вашей территории возникнет пожар, нести за него ответственность вы будете сами. Она наступает с того момента, как будут подписаны все документы. Если земля будет граничить с лесным фондом, то владелец должен сам организовать работы по минерализации полосы между участком и деревьями. Реестр таких территорий у МЧС есть, и по ним специалисты проведут рейды, чтобы проверить, есть там эта полоса или нет. Если нет, то владельца участка ждут санкции. Но законодательство в этом вопросе ещё дорабатывают, а пока процесс не завершился, лучше ничего не жечь на своём «гектаре».



