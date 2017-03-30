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Хабаровчане смогут оспорить штрафы за отсутствие автокресел

Хабаровчане смогут оспорить штрафы за отсутствие автокресел
Претендовать на компенсацию они смогут в том случае, если их дети были пристёгнуты другими устройствами
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Жители дальневосточной столицы выступят за отмену штрафов, которые им выписали за отсутствие детского кресла. В спорах между такими «нарушителями» и сотрудниками ГИБДД поставил точку Верховный суд России, когда вынес свой вердикт по делу жителя Екатеринбурга. Он перевозил ребёнка, обезопасив его другим устройством, однако всё равно получил санкцию.

На решение высшей судебной инстанции начинают опираться по всей стране. Подобные ситуации происходили и в Хабаровске. Так, сыну горожанина Николая Волкова нет семи лет, но он уже давно перерос стандартное автокресло.

«Даже не получается полноценно его как-то ремнями пристегнуть, не хватает длины ремней. Вот, снизу он пристегивается, а сверху уже не хватает», — рассказал корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» автолюбитель Николай Волков.

Накладка на груди у маленького пассажира стала альтернативой для многих водителей. По заверениям производителя, адаптер правильно распределяет штатные ремни безопасности на теле ребёнка. Единственная оговорка, которую сделал Верховный суд в отношении этих устройств — наличие сертификата.

«Если вы используете какое-либо удерживающее устройство, то позаботьтесь о том, чтобы у вас при себе имелись документы или фотографии этих документов — то, на что вы в диалоге с инспектором ГИБДД могли бы сослаться», — объяснил Андрей Латышев.

Копии сертификата, патента производители размещают прямо на упаковке, но в случае необходимости продавцы автомагазинов готовы предоставить и оригиналы. Есть покупатели, которые опасаются брать такие адаптеры из-за возможных конфликтов с инспекторами.

«Люди путаются. И даже если брать законы все эти, вычитывать, я периодически заезжаю в книжные, ищу статьи законов, потому что в Интернете тоже уже информация непонятная, определённости нет», — посетовал старший продавец магазина Дмитрий Беседин.

В хабаровской Госавтоинспекции согласились с тем, что пункт ПДД допускает перевозку детей с использованием любых фиксирующих устройств. Но родителям нужно думать прежде всего о безопасности детей.

«Перевозить детей в детских автокреслах гораздо безопаснее, чем использовать какие-то иные средства», — прокомментировала инспектор отдела пропаганды управления ГИБДД по городу Марина Московская.

 
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