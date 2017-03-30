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Хабаровский край рискует остаться без пчёл

Хабаровский край рискует остаться без пчёл
Вымирать насекомые стали в начале марта
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В Хабаровском крае, как и по всей России, погибают пчёлы. На некоторых пасеках падёж достигает 90 или даже 100 процентов. Это может привести к сокращению объёмов производства мёда, ухудшению его качества и снижению урожайности сельхозкультур, которые опыляют эти насекомые.

У пасечника Андрея Барсукова зиму из пяти пчелиных семей пережила всего одна. Чтобы бизнес не пошёл под откос, насекомых придётся докупать. Потери случались и раньше, но такого мора ещё не было. При детальном рассмотрении пчеловод с семилетним стажем на глаз определяет очевидную причину массовой гибели — нозематоз. Заболевание зрелых маток и трутней разрушает внутренние органы, финал один — летальный исход.

«Пчёлы тропой ползут и дохнут. Они могут жалить, потому что идут умирать», — рассказал программы «Вести-Хабаровск» Андрей Барсуков.

Бить тревогу пасечники по всей стране начали в первой декаде марта. Так, в Пермском крае смертность насекомых составила 100 процентов. Там пеняют на активность клещей и ранние осенние заморозки. Специалисты говорят и о более глобальных причинах.

«Некоторые учёные связывают это с действием ионного излучения, с действием тех же сотовых аппаратов. Когда пчёлка, допустим, вылетает из улика, она попадает под это излучение и теряется», — объяснил профессор ТОГУ, эксперт в области пчеловодства Николай Иванов.

По его словам, об эпидемии говорить пока рано, лучше задуматься о правильном уходе за пчёлами. Поддержали эксперта и предприниматели: по их мнению, на состояние пчёл влияют лекарственные препараты сомнительного происхождения.

«На рынке есть предложения китайских препаратов по борьбе с заболеваниями пчёл, но никто ещё не может дать гарантию, что они соответствуют всем требованиям безопасности», — отметил заместитель директора производственного предприятия Александр Журавлёв.

 
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