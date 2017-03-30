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Властям Хабаровского края напомнили об экологической безопасности

Властям Хабаровского края напомнили об экологической безопасности
Депутат Елена Грешнякова призвала ужесточить контроль над негативным воздействием ТЭК на природу и здоровье людей
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: предоставлено Еленой Грешняковой

Развитие топливно-энергетического комплекса Хабаровского края требует усиления надзора за его негативным воздействием на окружающую среду. Такое мнение выразила член фракции ЛДПР в Законодательной Думе региона Елена Грешнякова в ходе «правительственного часа», посвящённого перспективам газификации населённых пунктов.

О планах краевых властей в этом секторе рассказал председатель комитета регионального правительства по развитию ТЭК Анатолий Шатаев. По его словам, газовики считают возможным к 2030 году подключить к голубому топливу 240 населённых пунктов, около 500 тысяч квартир и домовладений. Темпы работы намерены ускорить в пять раз, чтобы к четвёртой декаде века достичь планки в 87 процентов. Проекты подразумевают миллиардные затраты, половина которых ляжет на краевой бюджет.

Депутаты задали чиновнику ряд вопросов, связанных с переходом городов и поселений края на газоснабжение. Елену Грешнякову, кроме всего прочего, заинтересовала тема экологической безопасности: она отметила, что заниматься развитием ТЭК без оглядки на этот аспект бессмысленно, так как, в конечном счёте, именно он сказывается на здоровье и благополучии жителей региона.

«Случаи выброса в атмосферу вредных продуктов нефтяной и газовой промышленности в последнее время участились. Известно о ситуациях в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Люди жалуются на невыносимый запах, опасаются техногенных аварий. Скоро, по требованию жителей, может остро встать вопрос о переносе хабаровского НПЗ за территорию города. Хотелось бы знать, как ваше ведомство мониторит ситуацию, контролирует предприятия нефтедобывающей и газовой отраслей насчёт соблюдения норм экологической безопасности и планируется ли в перспективе модернизация оборудования и технологического процесса», — сказала Елена Грешнякова.

Анатолий Шатаев ответил, что газификация населённых пунктов в данном случае работает как раз «в плюс» экологии: перевод ТЭЦ и котельных с угля и мазута на голубое топливо благоприятно сказывается на воздействии на окружающую среду. Хабаровский нефтеперерабатывающий завод председатель комитета назвал одним из наиболее современных предприятий в регионе и напомнил, что на нём не так давно завершилась реконструкция, благодаря которой повысилась и безопасность. На эти цели потратили 60 миллиардов рублей. Чиновник добавил, что ведомство вместе с министерством природных ресурсов края контролируют ситуацию.

«Вопрос экологической безопасности волнует меня и как депутата, и как гражданина — проживая в крупном промышленном центре, приходится задумываться о здоровье и окружающей среде. Развитие таких отраслей, как ТЭК, невозможно без возникновения проблем с экологией. Поэтому необходимо соблюдать существующие нормы, следить за тем, чтобы их не нарушали», — рассказала Елена Грешнякова журналистам после заседания.

По её мнению, правильное использование природных богатств края и всего Дальнего Востока, ответственный и экономичный подход непременно скажутся на благополучии его жителей. Депутат отметила, что граждане не должны становиться «заложниками ситуации», а крупные корпорации, работающие на территории региона, обязаны это понимать.

«Лозунг «Мечты сбываются!» должен быть реализован не только для совета директоров компаний, распоряжающихся общенародным достоянием, но и для всех граждан нашей страны. Это справедливо, так поступают во многих странах, обладающих ресурсами, подобными нашим. Ни для кого не секрет, что у  менеджеров некоторых госкорпораций месячная зарплата составляет сумму, которой хватило бы на газификацию целого населённого пункта», — резюмировала Елена Грешнякова.

 
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