В Хабаровске началась продажа субсидированных авиабилетов в три города

По льготной цене можно улететь в Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск

В дальневосточной столице сегодня, 30 марта, стартовала продажа авиабилетов по сниженным ценам. Воспользоваться льготой могут пенсионеры и молодёжь в возрасте до 23 лет. Субсидированные перелёты осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии».

По информации пресс-службы фирмы «Biletdv», перелёт из Хабаровска в Санкт-Петербург обойдётся в 8 000 рублей, в Екатеринбург — в 6 200, а до Новосибирска путь стоит 5 700 рублей. Всего компания открыла продажу субсидированных авиабилетов по 16 направлениям с Дальнего Востока в европейскую часть страны и обратно. В ДФО по специальному тарифу планируют перевезти 447 тысяч пассажиров, на реализацию программы субсидирования из федерального бюджета выделили 2,9 миллиарда рублей.

Как сообщили корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» в дальневосточном авиационном агентстве «Спектр авиа сервис», на рейсы до Москвы «Аэрофлот» ещё не начал продавать билеты по льготным ценам.

Ранее агентство писало, что жители края в ожидании возможности воспользоваться субсидированными перелётами начали обрывать телефоны авиакасс ещё в январе. Льготники хотели получить хоть какую-то информацию о предложениях перевозчиков на лето. В фирмах тогда сообщали, что ждали от авиакомпаний информацию, которой не было.