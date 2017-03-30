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Жители Совгавани боятся повторения ситуации с углём в порту Ванино

Жители Совгавани боятся повторения ситуации с углём в порту Ванино
В проблеме попросили разобраться все ведомства, которые имеют к этому отношение
19 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Жители Советской Гавани обеспокоены тем, что в их городе может повториться судьба Ванинского порта. С начала 2017 года ООО «Компания Ремсталь» начала в морском порту перевалку угля, чтобы отправлять его покупателям из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На основании обращения совгаванцев активисты Хабаровского регионального отделения ОНФ направили письма в адрес Росприроднадзора, Роспотребнадзора, дальневосточной прокуратуры на транспорте, министра природных ресурсов края, главы Советской Гавани и района с просьбой разобраться в ситуации.

«В Хабаровское региональное отделение ОНФ поступило обращение от жителей Советской Гавани. Люди волнуются, что город ждёт судьба Ванина, ведь в порту, по их словам, нет никаких условий для организации подобных работ. В крае есть негативный опыт Ванина. Чтобы вести перевалку угля, нужно подготовить площадки, поставить пылеподавляющее оборудование. Это многомиллионные вложения. К участку, где ведутся работы, в оперативном порядке сейчас подводятся железнодорожные пути, ведётся активное строительство. Вызывает вопросы то, на каких вообще основаниях компанией «Ремсталь» был получен участок, на котором осуществляется перевалка и строится железная дорога, каковы границы санитарно-защитных зон, соблюдаются ли нормы предельно допустимой концентрации, сколько угля планируется переваливать, каковы объёмы и есть ли вообще у предприятия соответствующая лицензия на данный вид работ», — рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Сергей Мазунин.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало о том, что жителей посёлка Ванино беспокоит угольная пыль, распространяющаяся от порта. Благодаря ролику докера Александра Егорова о загрязнении на проблему обратила внимание широкая общественность. Губернатор края Вячеслав Шпорт выдвинул идею создать рабочую группу, в которую войдут местные жители, специалисты правительства и сотрудники Ванинского порта. Её представители предложили предприятию закупить передвижную станцию мониторинга воздуха, доработать нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ и высадить деревья возле территории.

Вопрос экологической обстановки обсудили даже в Госдуме. В итоге пришли к единому мнению: на предприятиях нужно установить современное оборудование. В марте возле складов порта появились первые защитные сооружения, которые должны оградить население от пыли.

 
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