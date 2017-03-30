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Амурский судостроительный завод модернизируют впервые за 30 лет

Амурский судостроительный завод модернизируют впервые за 30 лет
На новое оборудование из федерального бюджета выделят 4,7 миллиарда рублей
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Татьяна Бершадская

Судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре ждёт модернизация. Предприятие оснастят новым оборудованием в рамках федеральной целевой программы. На эти цели выделят 4,7 миллиарда рублей. Помимо переоснащения, деньги направят на перестройку цехов и ремонт зданий.  

«Заводу уже порядка 80 лет, и последние поставки оборудования на него совершались в 1986 году. Но, замечу, пока модернизация ещё не началась — для её реализации заводу нужно завершить ряд определённых мероприятий, связанных с мировыми соглашениями, долговыми обязательствами предприятия — в частности, банкам и инвестиционным компаниям», — рассказал агентству Eastrussia гендиректор Амурского судостроительного завода Владимир Кулаков.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что банкротство завода прекратили мировым соглашением с кредиторами, но его последствия ощущаются до сих пор. На этом фоне в сентябре завод лишился возможности стать соисполнителем заказа на строительство шести подлодок проекта 636.3 «Варшавянка» для Тихоокеанского флота. Весь объём работ отдали петербургской верфи как образцовой.

Предприятие заключило контракты на строительство двух паромов класса Ар5, которые будут курсировать по линии Ванино — Холмск. В первом и четвёртом кварталах 2018 года завод выполнит заказ для «Газфлота». Сейчас на одном судне завершаются электромонтажные работы, на втором они начнутся в мае.

По словам Владимира Кулакова, АСЗ мог бы выполнить заказ на строительство пятого и шестого корветов, но, из-за отставания от сроков сооружения первого судна, это пока невозможно. Завод должен сделать корвет к 25 октября 2017 года, но глава предприятия надеется выполнить работы раньше, чтобы доказать своё право на получение новых контрактов от Минобороны.

«Пока АСЗ специализируется на морских, речных судах и военных кораблях, но я надеюсь, что только с таким производством завод связан не будет. Его будущее я во многом связываю со строительством газоперерабатывающего завода в Амурской области. Завод мог бы принять большое участие в данном проекте с точки зрения обеспечения его соответствующими объектами, необходимыми для производства», — отметил Владимир Кулаков.

 
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