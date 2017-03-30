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Хабаровский аэропорт перешёл на летний режим работы

Хабаровский аэропорт перешёл на летний режим работы
Расписание дополнили новыми рейсами на популярные направления
только что
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В аэропорту дальневосточной столицы увеличили число рейсов на самые популярные у жителей региона маршруты, а также добавили новые пункты назначения. Стало больше самолётов до Москвы и других городов России, а также до Китая, Кореи, Таиланда и Вьетнама. Летнее расписание будет действовать до 28 октября.

По данным пресс-службы воздушной гавани, в Москву полёты будут выполнять «Аэрофлот», «Россия» и «Северный ветер». С 25 мая по 1 октября один раз в две недели дальневосточники смогут улететь прямым рейсом в Симферополь на судах авиакомпании «Икар». «Уральские авиалинии» с 16 мая по 24 октября по понедельникам планируют выполнять рейс Хабаровск — Иркутск — Краснодар. Кроме того, увеличится количество полётов на Сахалин и Камчатку, а также в Читу, Нерюнгри. Продолжатся рейсы в Николаевск-на-Амуре, Охотск, Советскую Гавань и Нелькан.

В рамках весенне-летнего расписания дальневосточники получат дополнительные возможности для путешествий в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. С 5 апреля по 24 октября авиакомпания «Якутия» запланировала рейсы в корейский город Чжонджу, а с 6 мая по 30 сентября — в Яньянь, рейсы будут выполняться еженедельно. Судами авиакомпании «Asiana» можно будет отправиться в Сеул по понедельникам, средам и субботам, а «Авророй» — и вовсе каждый день. Перевозчик Nord Star сохраняет выполнение рейса в китайский город Санья, а «Икар» и «Северный ветер» — в Пхукет и Камрань. Авиакомпания AZUR air планирует увеличить частоту полётов по направлениям Камрань, Пхукет, Бангкок от трёх до девяти раз в неделю. Royal Flight сохраняет рейс в Бангкок с частотой один раз в десять дней.

 
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