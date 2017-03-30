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В Хабаровском крае создан международный диспетчерский пожарный пункт

В Хабаровском крае создан международный диспетчерский пожарный пункт
Правительство региона и Китай договорились работать вместе во время пожароопасного сезона
23 минуты назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Ольга Соколова

Ежегодное задымление от палов полей за границами территории Хабаровского края волнует жителей не только дальневосточной столицы, но и региона в целом. Несмотря на то, что прошлый год выдался не особенно богатым на природные пожары в окрестностях краевого центра, несколько раз город накрывал густой дым. Порой запах гари стоял дольше недели. Причиной задымления были сельскохозяйственные палы в Еврейской автономной области и Китае. Правительство Хабаровского края всячески пытается минимизировать явление на территории региона путём переговоров с «соседями».

Возможно, в этом году жители краевой столицы будут меньше задыхаться от дыма, который приходит из соседнего региона и пограничного с Хабаровским краем государства в результате палов сельскохозяйственных полей. Об аспектах межрегионального и межгосударственного взаимодействия в сезон природных пожаров рассказал на пресс-конференции начальник управления лесами правительства Хабаровского края Иван Денисов.

«Совсем недавно проходил форум в Китае. На нём присутствовала наша делегация, в состав которой вошли представители министерства природных ресурсов региона. Вопрос о задымлённости от палов в Китае наши представители подняли. Китайская сторона предложила — и наша сторона одобрила это предложение — взаимодействие в плане оповещения. Что это значит? Разработали алгоритм взаимодействия их диспетчерского пункта с нашим. В случае задымления в крае и, если дым идёт с китайской стороны, мы сообщаем о задымлении, и китайская сторона начинает принимать определённые меры. То есть, пока это будет только обмен данными. Есть проблема языкового барьера, но мы этот вопрос практически решили. Уже даже прошёл первый тестовый обмен данными», — поделился он.

С ближайшими соседями — Еврейской автономией — чиновники Хабаровского края систематически проводят переговоры о прекращении палов полей. Однако коллеги из соседнего региона лишь обещают наладить работу по профилактике и предотвращению пожаров.

«Что касается Еврейской автономной области, у них горели поля и будут гореть, к сожалению. Мы уже неоднократно обращались к правительству ЕАО о том, что необходимо им пересмотреть подход к палам, особенно к осенним. У них больше выжиганий происходят осенью, но и весной тоже. Пересмотреть меры наказания, изменить ответственность для тех кто устраивает палы, а также взять ситуацию на жёсткий контроль. Правительство ЕАО, конечно же, обещает взять на контроль, но мы не хозяева у них в регионе. Мы им предложили, что в случае возникновения у них больших пожаров, которые влияют на задымление у нас, можем предложить помощь силами и средствами, однако за счёт бюджета Еврейской автономной области», — подытожил начальник управления лесами.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее писало, что «запах весны» хабаровчане уже успели ощутить — дым из ЕАО накрыл город 19 марта. Там выгорело несколько гектаров леса на трёх участках.

 
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