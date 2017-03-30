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Хабаровчане разделились в мнениях касательно "Бессмертного полка"

Хабаровчане разделились в мнениях касательно "Бессмертного полка"
Несколько человек анонимно признались, что участвовать в акции их понуждают на работе
7 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Жители дальневосточной столицы в преддверии мероприятий, посвящённых Дню Победы, обсудили своё отношение к ним. Хабаровчане высказались за и против акции «Бессмертный полк», которая каждый год проходит на улицах городов стран СНГ, жители которых участвовали в Великой Отечественной войне.

Возможность своего участия в шествии озвучили пользователи социальной сети «ВКонтакте» в группе «Типичный Хабаровск». Жители краевого центра разделились на три примерно равные части, одна из которых пойдёт на «Бессмертный полк», чтобы «почтить память наших предков, которые отдали жизнь за Родину». Такой вариант ответа выбрали 31,6 % опрошенных. Другие участники голосования сочли эту акцию пафосом и лицемерием — 32,1 %. А 33,2 % не интересуются патриотическими мероприятиями ко Дню Победы. Нашлись и те, кому на работе грозят санкциями в случае, если сотрудники не вступят в «Бессмертный полк» — 11 человек.

«А где вариант - отношусь положительно, но не пойду?» — высказался в комментариях к опросу пользователь Богдан Шадрин (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены — прим. ред.).

«Считаю что список вариантов не полный. :(» — поддержал его Антон Зубков.

«Предлагаю пятый вариант: "отношусь нормально/индифферентно, но сам участвовать не буду". Собственно, это моё отношение к Акции. Знаю дофига людей, которые искренне рады были пройти в колонне с портретами своих дедов и бабок, считаю эту акцию хоть и пафосной, но вполне красивой по своей задумке, но сам в ней участие принимать не хочу», — поделился своим мнением Кирилл Тирбах.

 «Как по мне,если проводить такую акцию каждый год, теряется её уникальность и начинает попахивать популизмом,что-ли...» — написал Сергей Шумский.

«Может уже организовать "красного знамени" ход до Берлина !! Ну так сказать освежить память Европейцам!))))», — предложил Игорь Приходько.

«Победа есть победа. Нет ничего плохого в акции. Разве нечем гордиться? Уж лучше Бессмертный полк, чем гей парад», — обнародовала другое мнение Алана Светлова.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в прошлом году в «Бессмертном полку» некоторые жители города несли портреты незнакомых им людей. Старшеклассники сообщили корреспонденту агентства, что участвовать в акции их привели родители и школьные учителя.

 
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