Хабаровский край даст северным территориям больше четырёх миллиардов

На реализацию плана комплексного развития северных территорий Хабаровского края в ближайшие пять лет потребуется больше четырёх миллиардов рублей. Значительная часть финансов пойдёт на обеспечение транспортной доступности, строительство новых аэровокзалов в посёлках, реконструкцию взлётно-посадочных полос, субсидирование авиаперелётов и улучшение услуг связи.

«Наша ключевая задача — создать на северных территориях края достойные условия жизни. Люди не должны себя чувствовать оторванными от «большой земли». В конце прошлого года я подписал план комплексного развития северных территорий края, общий объём финансирования плана на 2017-2022 годы составляет около четырёх миллиардов рублей», — рассказал в интервью ТАСС на форуме «Арктика — территория диалога» губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт.

При этом формально регион не относится к арктической зоне России, но 41 процент площади входит в число районов Крайнего Севера, а ещё 46 процентов — приравненные к ним местности. Суммарно поддержка таких территорий обходится ежегодно в сумму около десяти миллиардов рублей.

«Северный завоз, дизельное топливо для автономных систем энергоснабжения, субсидирование завоза более десяти наименований социально значимых продуктов питания — всё это берём на себя. В Охотском районе стоимость одного киловатт-часа составляет 60 рублей, а средняя по краю — четыре рубля. Житель Охотского района платит четыре рубля, а край субсидирует 56 рублей»,— отметил Вячеслав Шпорт.

Финансовую помощь, по словам главы региона, оказывают и коренным малочисленным народам Севера. Оленеводы получают субсидии, другие представители — социальные выплаты, стипендии, гранты на проведение фестивалей и поддержку традиционного образа жизни. В этом году для них выделили около 200 миллионов рублей.