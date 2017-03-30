Хабаровчане требуют отставки нескольких чиновников правительства края

Жители Хабаровска сегодня, 30 марта, выйдут на пикет против коррупционных махинаций. Недовольные горожане намерены требовать отставки руководства главного управления регионального контроля и лицензирования краевого правительства. По мнению организатора мероприятия Дениса Изотова, эти чиновники могут быть в сговоре с некоторыми коммерческими организациями — например, в сфере пассажирских перевозок. Также к ним есть вопросы у представителей городских управляющих компаний.

«Мы проводим своё личное расследование, совместно с сотрудниками ГИБДД устраиваем рейды. Но, по нашим данным, оказывается, что есть компания-нарушитель. А в главном контрольном управлении сообщили, что нарушений там не нашли, — объяснил корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» Денис Изотов. — У нас в городе много нелегалов по такси и много нарушений в этой сфере. Мы начинали разговоры об этом с таксистами, потом — с фирмами, потом дошли до контрольного управления. Там начали оказывать всяческое противодействие. Дело дошло до того, что их представители приходили на рейды, кричали о том, что мы никто, что мы ничего не добьёмся, что наши действия бесполезны».

Пикетировать здание управления вместе с представителями Организации гражданской правозащиты в 17 часов намерены около 50 человек. Руководитель мероприятия считает, что против них чиновники даже настроили представителей ГИБДД.

«Также на митинг придут представители сферы ЖКХ, у которых тоже есть претензии к контрольному управлению», — добавил Денис Изотов.