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Главе УМВД по Хабаровскому краю прочат место начальника ГИБДД России

Главе УМВД по Хабаровскому краю прочат место начальника ГИБДД России
Кандидатуру Михаила Черникова предлагают на место Виктора Нилова
6 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" / Анна Ленская

На должность начальника Госавтоинспекции МВД России предлагает назначить руководителя управления структуры по Хабаровскому краю Михаила Черникова. Он заменит 62-летнего генерал-лейтенанта Виктора Нилова, которого от должности освободил президент России Владимир Путин.

«Вместо освобождённого от должности начальника ГИБДД Виктора Нилова МВД России предложило кандидатуру руководителя УМВД по Хабаровскому краю генерал-майора Михаила Черникова. Сейчас кандидатура находится на согласовании», — сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.

Слухи о возможной отставке Нилова появились в СМИ в начале марта. Он занимал должность руководителя ГИБДД с июня 2011 года. Звание генерал-лейтенанта полиции ему присвоили в мае 2012-го.

Начальник управления МВД по Хабаровскому краю Михаил Черников родился в 1974 году. Службу в органах внутренних дел начал в 1995 году в должности госавтоинспектора дорожного надзора отдела ГАИ УВД в Ачинске. С 1996 по 2003 год Черников проходил службу в различных подразделениях УВД Ачинска, занимая должности от командира роты ДПС до начальника отдела ГИБДД. С мая 2006 года Черников руководил управлением ГИБДД ГУВД Красноярского края, в 2011 году его назначили на должность заместителя начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю, а с февраля 2015 года он возглавляет УМВД России по Хабаровскому краю.

 
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