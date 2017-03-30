В храме Хабаровска пекут пряники по рецептам прошлого века

В Свято-Елизаветинском храме краевой столицы кулинары пекут душистые пряники в соответствиями с традициями прошлого века. Старинные рецепты повара адаптируют к современным реалиям, не забывая о православных правилах.

Сейчас идёт Великий пост — употребление некоторых продуктов питания исключается. Поэтому для замешивания теста используют исключительно разрешённые ингредиенты. Для приготовления лакомства повара ориентируются на практически забытую кулинарную рецептуру, датируемую прошлым веком. Сладости пока готовят маленькими партиями — по 20 штук, но работники пекарни при храме обещают развернуть целую кондитерскую типографию ближе к Пасхе. Формы для пряников изготовил хабаровский дизайнер.

Постные лакомства готовят из муки нескольких сортов — высшего и первого с добавлением ржаной. Яйца в тесто не добавляют — пост запрещает употребление этого продукта. Однако для улучшения вкусовых качеств добавляют пряности: анис, гвоздику, корицу, мускатный орех и имбирь. Сладость достигается благодаря добавлению сахарного сиропа из патоки с мёдом. Не запрещено использовать различные ягоды и фрукты.

После получасового томления в печи повара наносят финальный штрих — глазируют пряники. В составе массы для рисования — сахарная пудра и брусничный сироп. Под сладкой корочкой десерт надолго сохранит свой аромат, а также свежесть и мягкость. Во время Великого поста в трапезной Свято-Елизаветинского прихода кондитерские изделия пользуются популярностью. Такое лакомство, как рассказали сотрудники пекарни корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск», — отдушина для тех, кто любит сладкое, но придерживается православных традиций.