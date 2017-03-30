В Комсомольске открыли приют для женщин-инвалидов

Горожанок, которые долгое время пребывали на социальном дне без грамотной поддержки и помощи, возвращают к нормальной жизни специалисты приюта в Комсомольске-на-Амуре. Туда принимают женщин-инвалидов. Подопечные учреждения могут находиться в нём круглосуточно — их кормят и учат обустраивать быт.

Одна из комсомольчанок, которые сейчас живут в благотворительном центре, больше двух десятилетий подрабатывала на дачах: пропалывала грядки и собирала урожай за еду и крышу над головой. Потом Наталья Журавель обморозила ноги и попала в больницу. Конечности пришлось ампутировать. Из стационара её забрали сотрудники приюта. Теперь горожанка, как заправский повар, может сварить на завтрак вкусную кашу и красиво — не хуже, чем в ресторане — оформить подачу любого блюда.

«Они забрали меня из больницы, вернули меня к жизни. Я снова встретилась со своими детьми, я поняла, что я им нужна», — рассказала корреспонденту телеканала «Вести-Хабаровск» Наталья Журавель.

Главное и общее для всех подопечных условие — не пить и не курить. В учреждении весь день расписан. Сейчас там живут семь женщин, и у каждой свои обязанности. Некоторым элементарным вещам их приходится учить с нуля.

«Некоторые даже полы не умеют мыть, стирать. Всему учат, но никто никакой работы не боится, не чурается, взаимовыручка, взаимозамена, взаимопомощь. Очень хорошо у нас, действительно здесь семья у нас», — объяснила директор приюта для женщин-инвалидов Ольга Ломова.

Директору помогает волонтёр Ирина Янушевская. Комсомольчанка начала заниматься проблемами женщин-инвалидов более 10 лет назад. Сначала горожанки, которых она курирует, жили в частном доме в пригороде, затем переехали в съёмное помещение в черте Комсомольска. Теперь, когда приют удалось оформить официально, на условиях льготной аренды руководству выделили просторную квартиру. Но она считается нежилым помещением — зарегистрировать людей там нельзя.

«Они утратили жильё, прописку, у нас нежилое помещение — с регистрацией здесь сложно, пока я всех зарегистрировала у меня на квартире, они у меня зарегистрированы» — поделилась руководитель социально-ориентированной некоммерческой организации «Зелёный светофор» Ирина Янушевская.

Пока решают бумажные вопросы, в приюте появилась мастерская. На средства муниципального гранта закупили две вязальные машины. Вещи планируют отдавать детям-инвалидам и выставлять на продажу. На заработанные деньги в квартире будут обустраивать быт.