В четверг в Хабаровске снова дует ветер с севера

В городе переменная облачность и тепло

В дальневосточной столице сегодня, 30 марта, преимущественно ясная погода с небольшой облачностью. Специалисты Дальневосточного УГМС не прогнозируют осадков в течение дня.





Температура воздуха в утренние часы составит -6...-4 градуса по Цельсию. После обеда в Хабаровске потеплеет до +6...+8 градусов. Синоптики предполагают, что к выходным столбик термометра перешагнёт отметку в +10.





В краевом центре вновь изменилось направление ветра. Воздушные массы движутся с северной стороны со скоростью 4-9 метров в секунду.