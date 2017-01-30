Фермерам Хабаровского края дадут субсидии на покупку новой техники

Сегодня понедельник, 30 января 2017 года, 18:36
Приморские бабули посадили на кол медведя и зайца
Приморские бабули посадили на кол медведя и зайца
Хабаровский край получит 70 миллионов рублей от Минобрнауки России
Хабаровский край получит 70 миллионов рублей от Минобрнауки России
#Находка_задыхается: приморцы против открытых угольных терминалов
#Находка_задыхается: приморцы против открытых угольных терминалов
В Хабаровске в пожаре на улице Голубкова погибла двухмесячная девочка
В Хабаровске в пожаре на улице Голубкова погибла двухмесячная девочка
Спортсмен из Находки снова победил на трековых гонках в Хабаровске
Спортсмен из Находки снова победил на трековых гонках в Хабаровске
Регионы:


Популярное
сегодня, 14:52
Банк жены приморского экс-губернатора Сергея Дарькина обокрали хакеры
сегодня, 10:31
Выходные в Приморье: снегопад, аварии и утонувший "Лексус"
сегодня, 11:28
Многие приморцы больше не увидят ОДН в своих квитанциях
сегодня, 08:55
Общежитие в ржавой бочке стало лучшей снежной скульптурой в Хабаровске
сегодня, 11:40
Сразу два амурских тигра вышли к людям в Приморье
сегодня, 08:32
Часть жителей Владивостока до вечера останется без света
сегодня, 13:27
Во Владивосток прибыл полпред президента Юрий Трутнев
сегодня, 15:13
Пятизвёздочную гостиницу Hyatt во Владивостоке решили не продавать
сегодня, 11:05
Жители Находки включились в новый этап борьбы с угольной пылью
сегодня, 10:22
Губернатор Приморья отправится в сквер на улицу Бестужева

Обсуждаемое
сегодня, 08:55
6

Общежитие в ржавой бочке стало лучшей снежной скульптурой в Хабаровске
сегодня, 14:52
6

Банк жены приморского экс-губернатора Сергея Дарькина обокрали хакеры
сегодня, 13:27
5

Во Владивосток прибыл полпред президента Юрий Трутнев
сегодня, 17:22
5

#Находка_задыхается: приморцы против открытых угольных терминалов
сегодня, 09:28
3

В почтовых отделениях Приморья появился мини-автопарк
сегодня, 10:31
3

Выходные в Приморье: снегопад, аварии и утонувший "Лексус"
сегодня, 11:40
3

Сразу два амурских тигра вышли к людям в Приморье
сегодня, 10:22
2

Губернатор Приморья отправится в сквер на улицу Бестужева
сегодня, 11:05
2

Жители Находки включились в новый этап борьбы с угольной пылью
сегодня, 14:23
2

Многодетные семьи Владивостока получили участки около "Фетисов-Арены"
Народный топ новостей

Гость
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей 27.01.2017
Алла Кузнецова: наша проблема — ранняя диагностика "инклюзивных" детей

Актуально
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева сегодня, 16:21
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева
ГК "ИНТАЛЕВ" сделала важное заявление для бизнеса Дальнего Востока сегодня, 09:40
ГК "ИНТАЛЕВ" сделала важное заявление для бизнеса Дальнего Востока
Новый год – новые условия лизинга! 23.01.2017
Новый год – новые условия лизинга!


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 838



Система Orphus

Фермерам Хабаровского края дадут субсидии на покупку новой техники

Фермерам Хабаровского края дадут субсидии на покупку новой техники
Документы на получение компенсации можно будет подать до 1 июня
21 минуту назад
Общество | Хабаровский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Аграрии Хабаровского края снова получили возможность компенсировать затраты на покупку новой техники. В региональном министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий организовали приём заявок от фермеров. Этот вид поддержки власти решили сохранить в 2017 году, потому что считают это направление важным для развития аграрной отрасли региона и обеспечения продовольственной безопасности.

«В каждом конкретном случае выплата будет зависеть от общего количества поданных заявок. Документы будем принимать до 1 июня, после начнётся распределение средств. Выплаты — это не более 50% стоимости каждой единицы техники — аграрии должны получить к августу. Мы рассчитываем, что господдержка простимулирует малые и крупные хозяйства приобретать новую технику и списывать ту, которая исчерпала свой ресурс», — сообщил начальник отдела технической и технологической политики в сельском хозяйстве Александр Рог-Кустов.

Аналогичная программа действовала в регионе с 2011 по 2015 годы. По информации пресс-службы краевого правительства, благодаря этому местные фермеры смогли купить почти 600 единиц новой техники. В прошлом году в профильном министерстве решили возродить эту меру поддержки аграриев — по итогам конкурса среди них распределили почти 52 миллиона рублей.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», в этом году также усилится поддержка малых форм хозяйствования, которые производят около 70 % продукции. Также в ведомстве планируют разобраться с предприятиями-банкротами и развивать систему мелиорации сельхозугодий. Это направление позволит повысить урожайность как в небольших, так и крупных хозяйствах.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru