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Хабаровский край получит 70 миллионов рублей от Минобрнауки России

Хабаровский край получит 70 миллионов рублей от Минобрнауки России
Деньги пойдут на оснащение межрегионального центра компетенций в Комсомольске-на-Амуре
5 минут назад
Экономика | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение, распределяющее между регионами страны около 700 миллионов рублей на развитие межрегиональных центров компетенций. Хабаровский край получит около 70 миллионов — создание такого центра в Комсомольске-на-Амуре намерены завершить до конца года.

«Принятое решение будет способствовать совершенствованию в субъектах Федерации условий для подготовки кадров по наиболее востребованным и перспективным специальностям среднего профессионального образования», — отмечается на сайте кабмина.

Как ранее писало РИА «Восток-Медиа», инициатива создания межрегионального центра компетенций принадлежит премьер-министру России. Организация учреждения входит в проект долгосрочного комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. На центр делают ставку, в том числе, в вопросах оттока молодёжи из города. Сообщалось, что за два года на оборудование центра потратят 400 миллионов рублей — по 200 миллионов из федерального и краевого бюджетов.

В министерстве образования Хабаровского края корреспонденту РИА «Восток-Медиа» рассказали, что создание МЦК в 2017 году продолжится на условиях софинансирования. Учреждение будет работать на базе авиастроительного колледжа.

«Губернатор подписывал гарантийное письмо, поэтому к 70 миллионам рублей от министерства образования России край добавит 100 миллионов. Этот проект мы должны завершить к концу года, полностью оборудовав учреждение», — отметила начальник управления профессионального образования Елена Шадуя.

По её словам, министерство готовит для МЦК педагогов, которые займутся внедрением новых образовательных технологий. В учреждении будут интегрированы лучшие практики обучения, в том числе — по стандартам World Skills.
 

 
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