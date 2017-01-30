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Популярные школы Хабаровска набрали первоклашек за один день

Популярные школы Хабаровска набрали первоклашек за один день
В одном из учебных заведений родители подрались за место в очереди
полчаса назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"; видео: mestopro.khv

В первый же день записи будущих первоклашек в школы краевой столицы несколько средних учебных заведений полностью укомплектовали классы. Отдать ребёнка уже нельзя в лицей «Ступени», гимназию № 5, школы №№ 33, 12, 63 и «Открытие». Эти образовательные учреждения оказались самыми популярными у хабаровчан. В 33-ей школе даже произошла драка из-за места в очереди.

Потасовка среди родителей началась ещё до начала записи. Формировать очередь хабаровчане начали с вечера 27 января. В итоге к 10 утра в школе собралось больше 80 человек. Две женщины, пришедшие к началу приёма документов, не захотели тратить времени и составили свой список, в котором они были под первым и вторым номером. Недовольные родители начали возмущаться, один из мужчин получил по лицу.

«Всё произошло неожиданно. Я в это время проводил дополнительные занятия в начальной школе. Пришлось прервать урок, драка прекратилась. Мы заранее, чтобы ликвидировать очереди, сообщили о записи через Интернет, заявления родители написали заранее. Это был единственный инцидент, дальше запись шла спокойно», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» директор школы № 33 Владимир Скоробогатый.

Всех людей, которые находились в очереди, записали, в том числе и скандальных женщин. Школа приняла 90 заявлений и прекратила набор в три первых класса. Несмотря на размещённое в Интернете видео, в управлении образования сообщили, что никакой драки в школе не было.

«Какие драки, вы что? Я сама там была, не надо ничего придумывать. Мы все условия для родителей создали. Зачем они ходят по ночам дежурить у школы, а не спят дома, надо у них спрашивать», — заявила начальник городского управления образования Ольга Тен.

Из-за того, что в школы Хабаровска в этом году пойдут на тысячу больше детей, чем в прошлом году, в городе придётся открыть 40 дополнительных первых классов. Только в первый день приёма учебные заведения приняли больше двух тысяч заявлений. Не исключено, что чужие места займут первоклашки, чьи родители купили им прописку в нужном районе.

«Это вопрос к правоохранительным органам. Мы даже не имеем права проверять прописку, смотреть, проживает ли там ребёнок — нам принесли документы, мы обязаны их взять. Покупка прописки началась давно, как только мы закрепили школы за микрорайонами», — отметила Ольга Тен.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что некоторые горожане решили максимально подстраховаться, чтобы обеспечить своим малышам место в школе с хорошей репутацией, и вновь разбили лагерь возле гимназии № 5. Компанию микроавтобусу, который имеет все шансы стать новой городской легендой, составили около 10 иномарок.

 
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