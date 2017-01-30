Хабаровчанин озвучил протест пропаганде гомосексуализма в соло-пикете

В дальневосточной столице мужчина открыто заявил о своём отношении к нетрадиционным сексуальным отношениям в ходе одиночного пикета. Он вышел к зданию Законодательной Думы Хабаровского края с плакатом, где озвучен соответствующий лозунг. Сейчас активист-одиночка стоит возле крыльца регионального парламента.





«Пропаганда мужеложства провоцирует вражду. Требуем законодательно запретить пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений!», — написано на агитплакате неизвестного протестующего.





Хабаровчанина заметили корреспонденты паблика «Типичный Хабаровск» и пообщались с ним. Мужчина рассказал, что запрет гей-парадов в Хабаровске и Биробиджане, по его мнению, ни на что толком не повлиял.

«Понимаете, запретить-то запретили, но юридически им не могли отказать. На самом деле, тот запрет, который обозначен, на пропаганду гомосексуализма среди детей, он на самом деле не эффективен. А фактически пропаганда идёт среди средств массовой информации», — сообщил участник одиночного пикета.





Акция, как стало известно «ТХ», оказалась несанкционированной. Однако сотрудники полиции проверили у пикетчика документы и не стали его задерживать.





РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало ранее, что москвичи захотели провести гей-парады в краевом центре и в столице ЕАО. Активист Николай Алексеев подал документы в администрацию обоих городов, но получил отказы. Его заявки отклонили в 68 городах по всей России. Теперь мужчина намерен обращаться в суд за защитой своих прав.