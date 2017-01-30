В Хабаровске проверили боевую готовность соединений ВВО

Соединение Восточного военного округа в Хабаровске подняли по тревоге. Личный состав промаршировал в район выполнения учебно-боевой задачи, где, в частности, развернул аппаратные связи и замаскировал полевой пункт управления. Как сообщил начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев, солдат подняли в рамках масштабных мероприятий проверки боевой готовности войск округа.

«Личный состав подразделений бригады управления в полной боевой экипировке, в установленные сроки, покинул расположение части и в составе колонны боевой и специальной техники выдвинулся в район сосредоточения. <...> К мероприятиям проверки боевой готовности был привлечён весь личный состав соединения управления ВВО, а для обеспечения работы подвижного пункта управления и совершения марша задействовано около 50 единиц боевой и специальной техники, в том числе находящейся на временном хранении», — сообщил Александр Гордеев.

По его словам, личный состав соединения отработал нормативы развёртывания аппаратных связи. По информации пресс-службы ВВО, военные организовали систему управления войсками в интересах командования округом по каналам спутниковой и радиорелейной связи, а также засекреченную и видеоконференцсвязь. Кроме того, они отработали вводные по отражению внезапного нападения диверсионной группы условного противника.

Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на прошлой неделе прошли учения для танкистов и пехоты Восточного военного округа. Они совершили марш комбинированным способом в район общевойскового полигона, где состоялись боевые стрельбы из штатного вооружения и военной техники.