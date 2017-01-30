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В Хабаровском крае выбрали лучших среди молодых учёных

В Хабаровском крае выбрали лучших среди молодых учёных
Научные сотрудники и аспиранты вузов региона защитили более ста проектов
12 минут назад
Общество | Хабаровский край
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Фото: pixabay.com

В «белом доме» озвучили итоги очередного регионального конкурса молодых учёных и аспирантов. Он стал 19-м по счёту. Преподаватели, научные сотрудники и молодые специалисты вузов, академических и исследовательских институтов с 13 по 20 января защитили более сотни инновационных проектов в семи направлениях.

Наибольшую часть докладов посвятили техническим, химическим, общественным, медицинским и биологическим наукам. По результатам конкурса в каждой секции определили по три победителя. Так, в категории «Технические и химические науки» лучшим стал проект сотрудников Дальневосточного государственного университета путей сообщения Сергея Власенко и Ивана Игнатенко. Они исследовали особенности электрического сопротивления при эксплуатации поездов. Второе место занял аспирант ТОГУ Михаил Бойко — он представил промышленный образец робота-манипулятора высокой манёвренности Living Stick.

В номинации «Наука о земле и сельскохозяйственные науки» победу одержал ведущий инженер Хабаровского нефтеперерабатывающего завода Алексей Березуцкий. Он разработал методы повышения эффективности защиты атмосферы от вредных выбросов на своём предприятии. Как писало ранее РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на неприятный запах со стороны завода неоднократно жаловались горожане. Межрайонная природоохранная прокуратура обнаружила, что нефтеперерабатывающий завод нарушает законодательство об охране окружающей среды. Выяснилось, что причиной ядовитого запаха, на который жалуются жители Кировского и Железнодорожного районов, стал пруд-отстойник. 

В секции «Экономические науки» лучшей признали работу Яны Дёминой. Научный сотрудник Института экономических исследований ДВО РАН представила аналитический доклад об инвестиционном сотрудничестве в странах Восточной Азии.

В направлении «Гуманитарные науки» победу завоевал аспирант Амурского государственного педагогического университета Петр Черёмухин. Его проект посвящён внедрению инженерного образования через знакомство с робототехникой в дошкольном возрасте и обучение элементарным навыкам конструирования и программирования в начальных классах.

Обладателей первых, вторых и третьих мест в каждой секции наградили дипломами губернатора Хабаровского края и денежными премиями. Чествование победителей состоится на торжественном приёме по случаю Дня российской науки. Об этом сообщает пресс-служба правительства края.

 
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